Roland-Garros : Pourquoi l’édition 2023 va être historique

Du 28 mai au 11 juin prochain, les meilleurs joueurs de la planète se disputeront le titre à Roland-Garros dans une édition qui promet d’être exceptionnelle. Entre moment d’histoire et passage de témoin, le tournoi cette année pourrait être riche en émotions. Et pourquoi pas connaître une petite montée en puissance du tennis tricolore...

A trois semaines du début du tournoi de Roland-Garros cette année, les choses sont bien différentes en fonction des joueurs. Si Rafael Nadal et Novak Djokovic accusent peut-être le coup ces derniers temps à bientôt 37 et 36 ans, Carlos Alcaraz, lui devrait arriver en tant que numéro 1 à Paris. La bataille avec le Serbe continue et l'édition 2023 pourrait vraiment être historique...

Nadal et Djokovic en danger ?

D’un côté, on va enfin retrouver Rafael Nadal et Novak Djokovic dans une pure opposition entre deux joueurs qui ont le même nombre de titres en Grand Chelem. Ce sera même la première fois que les deux plus grands champions de l’histoire du tennis se retrouvent dans le même tournoi en étant à égalité dans le nombre de titres : 22. Forcément, on se dit qu’une bataille au sommet en finale le 11 juin est inévitable mais le chemin d’ici-là sera forcément semé d’embûches. Avant un potentiel 23ème titre en jeu, les deux hommes ont chacun connu une préparation tronquée. Le Majorquin, lui, arrivera à Paris vraisemblablement sans disputer le moindre match sur terre battue puisqu'il a déclaré forfait pour Rome vendredi. Le Serbe a connu des débuts mitigés sur terre cette année mais compte sur le tournoi italien pour retrouver un bon niveau de jeu, là où il avait gagné le titre l'an dernier.

Alcaraz, le grand retour

Les deux hommes vont peut-être devoir se méfier de la présence de Carlos Alcaraz. Le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire a fait son retour en février et il écrase quasiment chaque adversaire rencontré. L’Espagnol, titré à Indian Wells et à Barcelone, aura à cœur de briller sur terre battue, où la place de numéro 1 mondial sera forcément en jeu. Son duel à distance avec Djokovic pourrait enfin prendre forme en finale d’un grand tournoi dans les prochaines semaines, les deux hommes ne s’étant affrontés qu’à une seule reprise l’an dernier à Madrid. Rafael Nadal pourrait également se mettre en travers de son chemin dans un match qui pourrait ressembler à un passage de témoin. Alcaraz a prouvé qu’il n’était pas fait du même bois que les autres et sa domination dans les prochaines années paraît inévitable. La quinzaine parisienne pourrait être l’une des plus incroyables depuis un bon nombre d’années.

L'état des Français avant la bataille

Une fois n’est pas coutume, le contingent français aura bien du mal à exister à Roland-Garros. Derrière Gaël Monfils, absent du circuit pendant de nombreux mois à la suite d’une blessure, le constat est criant. Depuis quelques semaines, la place de numéro 1 français navigue d’épaules en épaules, passant par Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi et Richard Gasquet. Autant dire qu’il faudra compter sur un petit exploit, la jeunesse n’étant pas encore au rendez-vous. Depuis quelques années, la France a bien du mal à cacher ses difficultés. Il n’y a pas de vraie tête d’affiche en dehors de Gaël Monfils mais on pourra peut-être compter sur l’émergence de deux jeunes pépites qui se tirent vers le haut : Arthur Fils et Luca Van Assche. Les deux ont fait leurs débuts sur le grand circuit ces derniers mois avec du succès et le dernier cité a même eu la chance de faire son entrée dans le top 100. Les deux joueurs de 18 ans, autrefois adversaires en finale du tournoi juniors à Roland-Garros en 2021, progressent à vitesse grand V. Côté féminin, on surveillera surtout Caroline Garcia, qui cache un bien triste résultat. Derrière elle, elles sont très peu à pouvoir afficher de grandes ambitions pour le moment à Roland-Garros. La numéro 4 mondiale est elle-même en difficulté depuis quelques semaines dans les grands rendez- vous. Mais à Roland, la magie opère parfois pour nos Français. La dernière fois, c’était en 2020, quand Garcia et Fiona Ferro avaient atteint les huitièmes de finale, au même titre que Hugo Gaston qui s’était révélé aux yeux du monde. L’espoir est toujours permis…