A une semaine de Rome, Nadal envoie de bons signaux !

Absent de toute compétition depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie à cause d'une blessure au psoas, Rafael Nadal a d'abord cru qu'il pourrait reprendre au début de la saison sur terre battue. Le Majorquin a fini par déclarer forfait pour tous les grands événements prévus dans son calendrier parce que sa blessure n'était pas suffisamment guérie. Mais les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes et sa participation au Masters 1000 de Rome est encore envisageable.

Pour Rafael Nadal comme pour Novak Djokovic, le temps est compté. Les deux champions se retrouvent en délicatesse avec leur physique en ce moment mais ils auront tous deux envie de s'exprimer à leur meilleur niveau pour la plus grande échéance. Le retour du Majorquin est encore plus attendu puisque sa situation est préoccupante depuis des mois et il pourrait bien revenir dès la semaine prochaine, dans un lieu qu'il connaît si bien.

Bonnes nouvelles, avec prudence

Ces derniers jours, le clan Nadal a pas mal commenté la situation du champion et Carlos Moya et Toni Nadal ont été plutôt optimistes. Même si aucune date de retour n'a été donnée pour évaluer avec prudence les risques, ils l'ont affirmé : il sera bien présent à Roland-Garros pour défendre son titre dans les meilleures conditions !

Nouvelles vidéos, l'espoir renaît

Avec un tel champion, les moindres faits et gestes sont scrutés. Jeudi, lorsque plusieurs vidéos de l'entraînement de Rafael Nadal ont circulé sur les réseaux sociaux, c'est toute une communauté de fans qui a pu sentir l'espoir d'une nouvelle renaissance. Avec plus d'intensité, on peut y voir le Majorquin enchaîner les coups droits et les revers très puissants. Est-ce que ce sera suffisant pour s'aligner à Rome dans une semaine ? On devrait en apprendre plus bientôt.

Jouer Rome, un risque ?

Dans sa carrière, Rafael Nadal a toujours eu besoin d'une bonne préparation pour arriver dans les meilleures conditions à Roland-Garros. Il n'a jamais raté une aussi grosse partie de la saison sur terre battue mais jouer à Rome n'est pas encore prévu. En tant que tête de série, on peut imaginer qu'il ne débuterait le tournoi que vendredi prochain minimum. On a vite compris qu'il pouvait arriver à Roland-Garros sans compétition avant mais si Rome arrive trop vite, pourra-t-il se rediriger vers Genève ou Lyon juste avant Paris ?