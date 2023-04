Rafael Nadal à Roland-Garros ? C'est quasiment fait !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que les dernières semaines sont très inquiétantes, Rafael Nadal est en course contre-la-montre pour arriver à Roland-Garros dans les meilleures conditions. Le Majorquin, sorti du top 10 en mars pour la première fois de sa carrière, n'est toujours pas suffisamment remis de sa blessure à la hanche et a dû déclarer forfait pour tous les tournois sur terre battue jusqu'à Madrid. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes : il semble sur la bonne voie pour jouer à Paris.

Ces dernières semaines, le clan Nadal s'est beaucoup exprimé sur la situation du champion. Le Majorquin a lui-même eu du mal à cacher les difficultés auxquelles il fait face puisqu'il a annoncé que sa guérison a été largement repoussée. A bientôt 37 ans, il n'a pas vraiment le temps de composer avec les blessures mais il serait prédisposé à disputer son tournoi dans un mois, si l'on en croit les informations de son oncle Toni.

« Il va jouer à Paris »

C'est une grosse déclaration de la part de Toni Nadal mais si elle est vraie, on a déjà la confirmation de la présence de Rafael Nadal à Roland-Garros. « Il aimerait être déjà en compétition, mais ce n’est plus très loin. Il va jouer à Paris, même s’il sera important de mesurer ses aspirations, de voir comment il s’entraîne ces prochaines semaines » a-t-il déclaré. Le chemin de la guérison est déjà bien entamé et Nadal pourrait enfin se préparer correctement.

Retour à Rome ?

Surtout, grâce à ces déclarations établies par Toni Nadal, on peut être largement optimiste par rapport à la présence du champion espagnol à Rome dans deux semaines. Le Majorquin a besoin de temps et de compétition avant d'arriver à Roland-Garros et jouer ce tournoi semble bien primordial.

