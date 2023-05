Madrid : Trop fort, Alcaraz a déjà gagné le titre ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid sans trop trembler, Carlos Alcaraz défie Borna Coric, 20ème mondial, pour tenter de défendre son titre. Grand favori avant le début du tournoi, l'Espagnol l'est encore plus au vu des forces en présence. En effet, l'autre demi-finale oppose Aslan Karatsev à Jan-Lennard Struff, deux joueurs pas prévus au programme qui ont déjoué les pronostics en s'offrant Medvedev et Tsitsipas notamment.

Bien parti pour défendre son titre, Carlos Alcaraz n'a "plus qu'à" battre deux adversaires moins coriaces sur le papier que ceux qu'il avait battus l'an dernier au même stade. L'Espagnol est en pleine mission depuis son retour à la compétition en février et il pourrait finir le tournoi à la 1ère place à la Race, le classement sur l'année en cours, tout en ayant loupé le début de saison avec l'Open d'Australie. Comment imaginer qu'il perde ce titre ?

Les surprises s'enchaînent

Mis en difficulté pour ses débuts à Madrid cette année, Carlos Alcaraz aurait pu passer à la trappe. Il était même mené 5-2 dans le deuxième set en quarts de finale avant d'aligner 5 jeux et d'autres favoris n'ont pas eu cette chance. Daniil Medvedev a d'abord été dominé par le revenant Aslan Karatsev, demi-finaliste à l'Open d'Australie en 2021, en huitièmes de finale avant que Jan-Lennard Struff ne crée la surprise jeudi soir en sortant Stefanos Tsitsipas dans un combat de 2h30. Et comme les surprises s'enchaînent, on n'est pas à l'abri de voir Alcaraz chuter...

Objectif numéro 1 mondial

Si Carlos Alcaraz venait à s'imposer dimanche à Madrid, il reviendrait à 5 petits points de Novak Djokovic au classement. En d'autres termes, en participant juste au tournoi de Rome, il dépasserait automatiquement le Serbe quel que soit le résultat de ce dernier, tenant du titre. C'est toujours mieux d'aborder un Grand Chelem en pole position...

Une défaite vraiment envisageable ?

Au vu du niveau de jeu déployé par Carlos Alcaraz depuis le début du tournoi, il semble bien difficile de le voir perdre le titre. Lui qui avait un peu de mal à défendre ses titres pourrait enchaîner sur terre battue après Barcelone. Pour le moment, l'Espagnol n'a jamais affronté Borna Coric mais celui-ci restait sur cinq défaites consécutives avant Madrid. Le vainqueur de Cincinnati l'été dernier changerait de dimension s'il parvenait à s'imposer ce vendredi...