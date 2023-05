Tennis : Zhang, Wu... Et si le tennis asiatique masculin reprenait vie ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce n'est que dans l'histoire récente que le tennis asiatique a connu un grand succès dans le monde du tennis. Mais c'était surtout sur le circuit féminin. Les Japonaises ont pris les devants mais c'est bien une Chinoise, Li Na, qui a réussi le premier exploit en gagnant un tournoi du Grand Chelem. Chez les hommes, le Japon pouvait compter sur Kei Nishikori par exemple mais récemment, ce sont les Chinois qui font parler d'eux avec des résultats plus impressionnants les uns que les autres.

Au contraire du circuit féminin où un bon nombre de joueuses féminines a déjà réussi à s'exprimer depuis dix ans, la Chine avait du mal à exister chez les hommes. Ces derniers mois, plusieurs joueurs ont réussi à franchir des barres symboliques et l'histoire continue à s'écrire à Madrid cette semaine... Ces joueurs sont-ils capables de s'installer durablement au plus haut niveau ?

De grande première en grande première...

Ces deux dernières années, la Chine a réussi à faire exploser au plus haut niveau plusieurs joueurs : Yibing Wu et Zhizhen Zhang. A eux deux, ils ont signé la première victoire en Grand Chelem (à l'US Open 2022 pour Wu), la première entrée dans le top 100 pour un Chinois (Zhang en octobre dernier) et le premier titre sur le circuit ATP pour cette nation (Wu à Dallas en février). Ce titre était d'ailleurs phénoménal puisqu'il avait battu Taylor Fritz sur sa route et John Isner en finale sur trois tie-breaks en sauvant plusieurs balles de match.

Tennis : Nouveau format, tableau... Pourquoi tout va changer à Madrid et à Rome https://t.co/MWAcMoWjyv pic.twitter.com/R9jVBPsQOb — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

La grosse surprise à Madrid ?

A Madrid cette semaine, c'est Zhizhen Zhang qui s'est illustré en remportant trois matches au tie-break du troisième set, devenant ainsi le premier Chinois à atteindre les quarts de finale en Masters 1000. Le rêve continue donc pour cette nation alors que ce dernier est opposé à Aslan Karatsev ce jeudi. A 26 ans, il arrive au sommet de sa carrière, lui qui sera au pire 66ème mondial la semaine prochaine.

Un autre crack arrive

Si Yibing Wu et Zhizhen Zhang seront tous les deux dans le top 70 lundi prochain, un autre joueur pourrait pointer le bout de son nez très bientôt. En effet, Juncheng Shang, 18 ans seulement, est annoncé comme un futur grand du circuit. Au classement, il est 5ème des joueurs de moins de 20 ans, derrière l'invincible Alcaraz, les deux Français Fils et Van Assche et l'Italien Nardi. 192ème mondial alors qu'il vient de fêter ses 18 ans, il sera à surveiller à Roland-Garros lors des qualifications.