Danger pour Roland-Garros, la terrible annonce de Nadal

Axel Cornic

Via les réseaux sociaux, Rafael Nadal a annoncé ce vendredi son forfait pour le Masters 100 de Rome, qui débutera les 11-12 mai prochains. Un véritable coup dur pour l’Espagnol, que l’on a plus vu depuis janvier dernier et qui ne pousse pas vraiment à l’optimisme, alors que Roland-Garros approche à grands pas.

La saison de terre-battue est arrivée et chaque année on s’attend à voir un homme briller. Mais Rafael Nadal a perdu de son faste depuis quelques mois, puisqu’il fait face à des problèmes physiques récurrents. Après le pied qui l’a tant gêné en 2022, c’est la hanche qui tracasse l’Espagnol qui avait quitté l’Open d’Australie dès le 2e tour en janvier.

¡Hola a todos!Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023

Nadal forfait à Roma

On attend depuis son retour, qui ne sera pas la semaine prochaine en Italie ! Ce vendredi, Rafael Nadal a en effet annoncé son forfait pour le Masters 100 de Rome. « Je suis désolé de vous annoncer que je ne pourrai pas être à Rome » a déclaré le tennisman de 36 ans, sur les réseaux sociaux. « Vous savez tous combien cela me fait mal de rater un autre des tournois qui ont marqué ma carrière professionnelle et personnelle pour tout l'amour et le soutien des tifosi italiens ».

« Il y a eu de nombreux mois sans avoir pu m'entraîner à un niveau élevé et le processus de réadaptation a son temps »