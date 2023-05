Tennis - Rome 2006 : Le plus long Fedal de l'histoire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Considérée comme la rivalité la plus grande de l'histoire du tennis même s'il y a eu beaucoup moins de matches que Nadal-Djokovic par exemple, Rafael Nadal et Roger Federer ont disputé tout de même 40 duels au cours de leur carrière. Parmi les plus grands duels, celui de la finale de Rome en 2006 est plutôt bien placé. C'est d'ailleurs le seul match de plus de 5 heures entre les deux.

Entre Miami 2004 et Wimbledon 2019, Roger Federer et Rafael Nadal ont disputé 40 duels dont la majorité en finale. Du milieu des années 2000 jusqu'à la fin, ils sont restés quasiment tout le temps aux deux premières places du classement ATP et ont débuté une rivalité extraordinaire puisqu'ils ont joué la majorité de leurs duels pendant cette période. En 2006 justement, c'est l'année la plus prolifique de la carrière du Suisse qui commence à comprendre qu'il va avoir un gros problème sur terre battue : Rafael Nadal.

Le caillou dans la chaussure

En 2006, Roger Federer réalise une saison incroyable avec 92 victoires et seulement 5 défaites. Il gagne l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open mais se heurte au même joueur à 4 reprises sur ses 5 défaites : Rafael Nadal. C'est évidemment lui qui lui barre la route à Roland-Garros, chose qu'il fera encore 3 fois dans sa carrière. Et à Rome cette année-là, les deux joueurs disputent certainement l'un de leurs meilleurs matches.

Tennis : Ces Français qui ont brillé à Rome... https://t.co/OJ7V62rAcK pic.twitter.com/GI2UBAwKM7 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Le plus long Fedal

Dans leurs 40 confrontations, Roger Federer et Rafael Nadal sont parfois allés jusqu'au bout du bout. Celle qui reste comme la plus marquante est certainement la finale de Wimbledon 2008 mais à Rome en 2006, les deux hommes s'affrontent pendant 5h05, leur seul match de plus de 5 heures. A l'époque, les finales en Masters 1000 se jouaient encore en 3 sets gagnants et c'est finalement l'Espagnol qui remporte ce gros bras de far à l'issue d'un tie-break au suspense fou.

Rome, un tournoi qui échappe à Federer

En 2006, Roger Federer disputait sa deuxième finale à Rome et il est passé très proche de la victoire puisqu'il a eu deux balles de match. Le Suisse ne gagnera jamais ce tournoi malgré quatre finales au total. Avec Monte-Carlo, c'est le seul Masters 1000 qu'il n'a jamais réussi à remporter. Ce jour-là, il était proche d'infliger une défaite sur terre battue à son plus grand rival, chose qu'il n'a réussi qu'à deux reprises.