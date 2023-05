Catastrophe pour Nadal, il tire la sonnette d'alarme

Jean de Teyssière

Forfait du tournoi de Rome après ceux de Barcelone et Madrid (sur terre battue), le cas Nadal inquiète les fans de tennis. Plus vu sur les courts de tennis depuis sa défaite face à MacKenzie McDonald lors du deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier dernier, l'Espagnol se soigne contre une blessure à la hanche. Et Andy Roddick, ancien numéro 1 mondial, est inquiet.

Après quatorze victoires à Roland-Garros, la dernière image de Rafael Nadal Porte d'Auteuil est-elle celle de lui soulevant la Coupe des Mousquetaires ? Si oui, il s'agira d'une belle fin mais elle n'aura pas été programmée. Car l'état de santé de l'Espagnol inquiète. Dernier tournoi sur terre battue avant Roland-Garros, certains s'attendaient à voir Nadal participer au tournoi de Rome. Son forfait remet en question sa participation au deuxième tournoi du Grand Chelem cette saison. A la lutte avec Novak Djokovic pour le nombre de tournois du Grand Chelem remportés (22 chacun), un forfait serait un tremblement de terre pour celui qui n'a pas manqué un tournoi depuis 2005.

«Sa présence à Paris est remise en question»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Andy Roddick s'est montré inquiet de ce nouveau forfait, à trois semaines du début du tournoi : « C’est difficile. Vous détestez le dire tout haut mais si vous connaissez bien Rafa, vous savez qu’il aime disputer des matches avant Roland‐Garros et en manquant Rome, sa présence à Paris est soudainement remise en question. Voudrait‐il revenir avec cette blessure sur une terre battue glissante ? Il n’est plus au début de sa carrière, c’est une certitude. »

C'est historique... il surclasse Nadal, Federer et Djokovic https://t.co/vnsX3T5rNd pic.twitter.com/ns9kceURCC — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

«On espère qu'il s'agit d'une précaution»