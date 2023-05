Tennis : Toutes les infos à savoir sur le tournoi de Rome

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le Masters 1000 de Madrid touche lentement à la fin, les meilleurs joueurs du monde devront enchaîner directement avec Rome sur le même format. Cette année, le tournoi aura lieu du 10 au 21 mai et c'est l'occasion de se replonger dans l'histoire d'une compétition qui existe depuis quasiment un siècle. A quelques jours du début du grand tableau cette année, on ne sait toujours pas dans quelles conditions Rafael Nadal et Novak Djokovic se présenteront, ni s'ils se présenteront.

Créé en 1930, le Masters 1000 de Rome est rempli d'histoire et a traversé les décennies au rythme des performances incroyables des plus grands terriens. Pour la première fois, le tableau accueillera 96 joueurs dans le tableau, prenant ainsi le modèle d'Indian Wells et Miami comme Madrid juste avant.

Une cadre idyllique au milieu de l'art

Organisé au centre sportif du Foro Italico, le tournoi de Rome accueille les joueurs au milieu des œuvres d'art qui entourent les différents courts sur ce site depuis 1935. Depuis les débuts de l'ère Open en 1968, le tournoi est resté parmi les plus grands du circuit, adoptant logiquement le rang de Masters 1000 lors de la création de cette catégorie en 1990. Outre le club de tennis avec les 3 courts principaux de 10500, 5000 et 4000 places, on retrouve près de ce site le stade olympique, le stade nautique, des terrains de basket, des salles d'escrime et un gymnase.

Nouveau format dès 2023

Alors qu'une édition féminine a lieu depuis le début, elle se déroule très souvent en marge de celle des hommes. Ce n'est qu'à partir de 1987 que les joueuses rejoignent elles aussi le Foro Italico sous le même format que les hommes. Le format, d'ailleurs, sera une nouveauté de l'édition 2023 puisque la compétition s'étend maintenant sur deux semaines et plus de joueurs peuvent participer. Autrement dit, la préparation pour Roland-Garros change drastiquement.

La propriété de Nadal et Djokovic

Si la plupart des grands champions de l'histoire du tennis ont réussi à s'imposer à Rome, une statistique incroyable émerge depuis presque 20 ans. En effet, depuis l'édition 2005, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont remporté 18 fois le tournoi à eux deux : seuls Andy Murray en 2016 et Alexander Zverev en 2017 ont réussi à se frayer un chemin dans cette hégémonie.