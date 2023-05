Tennis : Pourquoi les Challengers sont plus chargés

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début d'année, on a parfois pu apercevoir un tableau exceptionnel lors de plusieurs tournois du circuit Challenger. En effet, de plus en plus de joueurs confirmés du top 100 viennent s'essayer sur le circuit secondaire quand ils en ont l'occasion et la raison est vraiment toute simple. Ainsi comme à Aix-en-Provence cette semaine où un premier tour entre Gaël Monfils et Andy Murray aura lieu, de belles affiches sont à prévoir, une bonne nouvelle pour les fans, une moins bonne pour les joueurs plus modestes qui d'habitude profitent mieux de ces tournois.

La situation est assez rare pour être soulignée mais au Challenger d'Aix-en-Provence cette semaine, le 17ème mondial Tommy Paul est aligné. L'Américain a reçu une invitation de dernière minute et est logiquement la tête de série numéro 1 de ce tournoi, mais il est loin d'être le seul à avoir fait le déplacement, pas forcément prévu à la base. Avec ce nouveau format des Masters 1000, beaucoup de joueurs en profitent lorsqu'ils sont éliminés pour faire un tour à l'étage en dessous.

Des tableaux de plus en plus fournis

En raison du nouveau format adopté par la plupart des Masters 1000 aujourd'hui, calqué sur Indian Wells et Miami, il y a moins de tournois cette saison sur terre battue sur le circuit ATP puisque Madrid et Rome prennent à eux deux un mois entier. Comme ce fut le cas à Phoenix lors de la deuxième semaine d'Indian Wells en mars, un Challenger en profite grandement pendant Madrid : Aix-en-Provence. Ainsi, les joueurs qui se font sortir tôt peuvent demander une invitation à la dernière minute, une wild card que l'on ne va sûrement pas refuser à des joueurs de ce calibre.

Tennis : Nouveau format, tableau... Pourquoi tout va changer à Madrid et à Rome https://t.co/MWAcMoWjyv pic.twitter.com/R9jVBPsQOb — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Des duels forcément animés

Avec ces grands joueurs qui viennent participer en Challenger, il y a donc plus de chances d'avoir des affrontements entre grands noms. Outre Tommy Paul qui est présent à Aix-en-Provence cette semaine, il y a un premier tour entre Gaël Monfils et Andy Murray. Dans l'histoire du circuit Challenger, on imagine qu'un premier tour entre deux joueurs avec un aussi grand palmarès est bien rare...

Des inégalités grandissantes ?

Le circuit Challenger est normalement réservé aux joueurs qui sont en dehors du top 100, voire bien plus loin. Mais avec toutes ces nouvelles réformes et la présence de grands joueurs au dernier moment, certains plus modestes peuvent être défavorisés car il n'est plus possible de rentrer dans les tableaux. A Aix-en-Provence par exemple, la grande majorité des joueurs fait partie du top 100.