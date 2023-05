C'est historique... il surclasse Nadal, Federer et Djokovic

Amadou Diawara

Alors qu'ils ont dominé la planète tennis ensemble pendant de longues années, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont tous les trois remporté très tôt leur premier titre du Grand Chelem. Toutefois, aucun des trois membres du Big 3 ne détient le record de précocité en tournoi majeur. En effet, Michael Chang et Boris Becker les devancent.

Avant l'annonce de sa retraite sportive, Roger Federer (41 ans) a laissé parler sa puissance pendant de longues saisons aux côtés de Rafael Nadal (36 ans) et de Novak Djokovic (35 ans). En effet, les trois membres du Big 3 raflaient tout sur leur passage et ne laissaient que des miettes à leurs adversaires, surtout en en Grand Chelem. D'ailleurs, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont été sacré dans ces tournois majeurs très tôt dans leur carrière.

Scandale au PSG : Il clashe Messi et se fait dézinguer https://t.co/1Ao6lwbnhz pic.twitter.com/nFI0rdmLyM — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Nadal plus précoce que Federer et Djokovic

Alors qu'il a remporté son tout premier tournoi du Grand Chelem en 2005 à Roland-Garros, Rafael Nadal a été plus précoce que Roger Federer et Novak Djokovic. En effet, le Majorquin a soulevé son premier titre majeur à seulement 19 ans. De son côté, l'ogre serbe s'est révélé en Grand Chelem à 20 ans lors de l'Open d'Australie 2008. Enfin, le maitre à jouer suisse a raflé son premier Grand Chelem à Wimbledon en 2004, et ce, alors qu'il avait soufflé ses 21 bougies. Si Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont tous les trois atteint le toit du monde très jeunes, deux grands noms du tennis ont fait mieux qu'eux avant leur explosion : Michael Chang (51 ans) et Boris Becker (55 ans).

Chang et Becker ont fait mieux que le Big 3