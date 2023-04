Tennis : Et si Roger Federer faisait son retour à Wimbledon ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Même si l'édition 2023 du tournoi de Wimbledon n'est que dans deux mois, l'organisation prend déjà les devants en annonçant plusieurs nouveautés cette année et certains événements. En effet, outre l'aide financière et morale apportée au peuple ukrainien pendant la quinzaine ou encore la célébration des 50 ans de la WTA, le tournoi a prévu de rendre hommage à un champion bien particulier...

Retraité des courts depuis le mois de septembre, Roger Federer a pris de la distance avec le tennis en refusant par exemple une cérémonie hommage au tournoi de Bâle et une invitation à l'Open d'Australie. Le Suisse profite du temps passé avec sa famille mais il pourrait revenir très vite sous le feu des projecteurs le temps d'un hommage à Wimbledon, une terre qu'il a si souvent conquise...

L'Ukraine encore une grande cause

Alors que le tournoi de Wimbledon est devenu le premier à bannir les joueurs russes et biélorusses en 2022 en soutien aux Ukrainiens, l'interdiction sera levée pour 2023. Mais la fédération souhaite tout de même soutenir ce peuple opprimé en offrant les coûts de réservation d'hôtels pour les joueurs et joueuses ukrainiens lors de la totalité de la saison sur gazon en Grande-Bretagne. Egalement, pour chaque billet acheté, une livre sterling sera donné comme aide humanitaire.

Wimbledon revient sur sa décision, les Russes seront bien là ! https://t.co/qheYSQA4Fh pic.twitter.com/vF0NbDHfcG — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Un champion très attendu

En disputant son dernier match sur le circuit officiel en simple à Wimbledon en 2021, s'inclinant en quarts de finale sur une bulle infligée par Hubert Hurkacz, Roger Federer méritait certainement son lot de célébrations à travers le monde. Le Maestro a choisi la Laver Cup pour dire adieu au tennis mais ensuite il a confié qu'il n'était pas prêt pour assister aux nombreuses cérémonies sur l'ensemble de sa carrière. Logiquement, il pourrait choisir Wimbledon, un tournoi qu'il apprécié tout particulièrement.

Grande cérémonie le 3 juillet

Le président du All England Lawn Tennis & Croquet Club Ian Hewitt a annoncé il y a quelques jours qu'une grande cérémonie en l'honneur de Roger Federer serait rendue le premier jour du tournoi, le 3 juillet prochain. Si on ne sait pas encore de quoi il s'agira, on peut se douter que cet hommage sera grandiose dans le temple du tennis, l'organisation faisant les choses en grand.