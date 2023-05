Grosse inquiétude pour Monfils, ça ne s'arrange pas...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que l'édition 2023 de Roland-Garros se rapproche petit à petit, Gaël Monfils n'a pas vraiment réussi à rassurer. Le Français de 36 ans est revenu à la compétition en mars après une longue période de blessure et si on voyait quelques signes positifs ces dernières semaines, sa défaite face à Andy Murray au Challenger d'Aix-en-Provence l'a sûrement plongé un peu plus dans le doute...

En faisant son retour à la compétition à Indian Wells, Gaël Monfils avait mis en route sa saison très tranquillement. Pour le moment, entre le circuit ATP et le circuit secondaire, il n'a réussi qu'à engranger une seule victoire et c'était sur abandon... En difficulté physiquement en ce moment, sa situation est préoccupante à trois semaines de Roland-Garros.

Une défaite de plus...

Opposé à Andy Murray pour la première fois depuis leur combat en 5 sets à Roland-Garros en 2014, Gaël Monfils n'a jamais su trouver la solution et s'est incliné lourdement en 1h20. Le Français a multiplié les erreurs et n'a jamais été en mesure de rivaliser physiquement avec un adversaire lui aussi en délicatesse sur la surface. C'est donc sa sixième défaite en 7 matches depuis son retour à la compétition.

Tennis : Panique pour Monfils avant Roland-Garros https://t.co/NL6BESQpwI pic.twitter.com/WfyJ4UuEFx — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Un niveau de jeu inquiétant

On savait qu'il faudrait du temps. Pourtant, sa défaite à Banja Luka contre Jiri Lehecka laissait espérer que Gaël Monfils pourrait revenir plus vite. Mais face à ce niveau de jeu affiché contre l'Ecossais, on ne peut que s'inquiéter. Actuellement 322ème mondial au classement, il lui sera bien difficile de s'illustrer à Roland-Garros dans un mois.

Des objectifs vraiment réalisables ?

A 36 ans, il est bien plus difficile de retrouver son meilleur niveau. Gaël Monfils a pourtant annoncé qu'il avait de grandes ambitions : retrouver un peu son rang parmi l'élite et participer aux Jeux olympiques de Paris. Pour ce faire, il faudra remonter au classement puisque les 56 meilleurs joueurs juste après le Grand Chelem parisien dans un an seront invités pour espérer décrocher une médaille.