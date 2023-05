Tennis : Le coaching, une nouveauté très importante ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Même si le coaching existe depuis toujours de manière plus ou moins discrète depuis des décennies, l'ATP a pris la décision l'été dernier d'autoriser officiellement les échanges entre les joueurs et leurs entraîneurs. Désormais, chaque joueur peut dialoguer légèrement avec son coach présent dans les tribunes et les gestes sont également autorisés, ce qui peut parfois faire la différence.

En raison des nombreux débats existant sur le circuit ces dernières années, l'ATP a tranché : les joueurs ont désormais le droit d'échanger avec leur coach juste après un point ou pendant les changements de côté. Cette nouvelle règle, loin d'être beaucoup utilisée, l'est tout de même par quelques grands noms, à commencer par Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol ne s'en cache pas mais le coaching est loin de convaincre tout le monde puisque certains fans n'aiment pas beaucoup cette règle.

Une présence très importante

Ce n'est plus un secret : la relation entre Carlos Alcaraz et son coach Juan Carlos Ferrero est exceptionnelle. Les deux hommes s'apprécient énormément et le jeune champion le confirme : une grosse partie de la réussite est due au travail incroyable de son encadrement. « La présence de Juan Carlos Ferrero avec ses indications est très importante pour moi. Cela m'a beaucoup aidé pendant le match. Il y a eu un moment où les pensées négatives m'ont un peu dévoré de l'intérieur, et c'est très important d'avoir les conseils de Juanki depuis les tribunes » confiait-il après la finale à Madrid, remportée dans la douleur.

Une décision forte

Dans un sport où le joueur est seul sur le terrain et doit normalement prendre les décisions lui-même, l'autorisation du coaching change un peu les choses pour ceux qui souhaitent s'en servir. La décision de l'ATP est peut-être intervenue après les débats autour de Stefanos Tsitsipas, souvent accusé de bénéficier de petites aides de son clan pendant les matches. Auparavant, un simple geste du coach au joueur pouvait se transformer en avertissement.

Un changement pas si énorme

Outre les débats autour de Carlos Alcaraz qui n'hésite pas à se servir des conseils de son coach pendant les matches, le retour du coaching ne change quasiment rien. La plupart des joueurs ne font pas vraiment appel à leurs coachs si ce n'est quelques gestes que l'on voyait déjà avant. Le débat est certainement encore en cours parce que Carlos Alcaraz est l'un des joueurs les plus réputés du circuit. Au fond, cela ne change pas grand chose aux résultats...