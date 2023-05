Madrid : Alcaraz encore vainqueur, bientôt numéro 1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand favori du Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz n'a pas tremblé à domicile pour défendre son titre. En l'absence de Novak Djokovic, le jeune Espagnol vient de remporter un nouveau grand titre qui le rapproche de la place de numéro 1 mondial. Pourtant les choses ont été vraiment difficiles, surtout en finale, mais le voilà en bonne position pour arriver sur le trône à Roland-Garros.

De retour à la compétition en février dernier après des mois compliqués en raison d'une blessure, Carlos Alcaraz alterne parfois entre les victoires et les absences. En tête à la Race, le classement sur l'année en cours, alors qu'il a manqué l'Open d'Australie et Monte-Carlo, l'Espagnol semble quasiment invincible. En effet, avec 29 victoires pour 2 défaites en 2023, il est encore plus impressionnant que l'année dernière.

4ème Masters 1000

Alors qu'il vient tout juste de fêter son 20ème anniversaire, le jour de sa demi-finale contre Borna Coric, Carlos Alcaraz ajoute un 4ème titre en Masters 1000 depuis le début de sa carrière. L'Espagnol continue son bilan parfait en finale de cette catégorie de tournois. Seuls deux joueurs ont réussi pareille performance : Michael Chang et Jim Courier ont gagné leurs cinq premières finales en Masters 1000.

Madrid : Trop fort, Alcaraz a déjà gagné le titre ? https://t.co/Z4Qz81ZKtF pic.twitter.com/3MsX1aeEK8 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Un titre promis à lui

Au vu des nombreux forfaits, on pouvait penser que la fête ne serait pas au rendez-vous à Madrid cette année. Carlos Alcaraz était l'immense favori et il a respecté son rang, au contraire de certains autres. Son parcours a pourtant été semé d'embûches puisqu'il a dû batailler fort pour son entrée en lice et il était loin de son meilleur niveau en finale face à Struff. Contre des joueurs plus modestes que l'année dernière lors de son premier titre, il a gagné logiquement, alternant le chaud et le froid.

Numéro 1 après Rome

A peine le tournoi de Madrid terminé, Rome pointe déjà le bout de son nez. En conservant son titre, Carlos Alcaraz est revenu à 5 petits points de Novak Djokovic au classement. En d'autres termes, il dépassera le Serbe après le Masters 1000 italien puisque ce dernier doit y défendre 1000 points quand l'Espagnol n'a pas joué l'an dernier. Pour être sûr de reconquérir le trône, Alcaraz n'a qu'à participer au tournoi...