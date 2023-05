Tennis : Confirmation, Djokovic va pouvoir triompher à New York !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du territoire américain depuis sa finale perdue à l'US Open en 2021 face à Daniil Medvedev, Novak Djokovic a manqué tous les grands rendez-vous depuis en raison de son statut vaccinal. Le Serbe, numéro 1 mondial, sera bien présent cet été puisque les interdictions seront levées à partir du 12 mai prochain pour les personnes non vaccinées, comme c'était prévu.

Auteur d'un début de saison sur terre battue très difficile avec deux victoires et deux défaites, Novak Djokovic a même préféré déclarer forfait à Madrid pour mieux préparer la défense de son titre à Rome et Roland-Garros. Le Serbe, de retour à l'entraînement a reçu la confirmation d'une très bonne nouvelle ce lundi : il pourra voyager aux Etats-Unis cet été, lui qui a manqué la tournée américaine de mars deux années d'affilée et l'US Open l'an dernier.

Décision confirmée

Depuis quelques mois, la décision de lever l'interdiction de voyager sur le territoire américain aux personnes non vaccinées était fixée au mois de mai, ce qui signifie que Novak Djokovic pouvait croire à un retour l'été prochain. La Maison Blanche a confirmé l'allègement de sa politique de lutte contre le Covid-19 et le Serbe peut donc se réjouir après tant d'événements manqués.

Retour à la normale, enfin

En raison de son choix de ne pas se vacciner, Novak Djokovic a parfois mis sa carrière sportive entre parenthèses. Entre 2022 et 2023, le Serbe a loupé pas moins de huit grands rendez-vous, pour un total de 10000 points entre l'Open d'Australie l'année dernière et le Masters 1000 de Miami cette année. Pourtant, toutes ces absences ne lui ont pas porté préjudice au niveau du classement bien longtemps, lui qui est aujourd'hui numéro 1 mondial.

Le trône assuré en fin d'année ?

Si la bagarre avec Carlos Alcaraz fait rage en ce moment, il est difficile de voir une autre issue que celle de Novak Djokovic en tête du classement à la fin de l'année 2023. Le Serbe pourra engranger un grand nombre de points sans en avoir à défendre cet été. A priori, il devrait finir par perdre sa place au profit du jeune Espagnol dans quelques semaines, mais il pourrait frapper un grand coup ensuite.