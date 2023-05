Tennis : Ces Français qui ont brillé à Rome...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Troisième étape parmi les Masters 1000 sur terre battue, le tournoi de Rome débute ce mercredi pour les 96 joueurs du tableau. Dans l'histoire, c'est un tournoi qui a réussi au contingent tricolore puisque Yannick Noah a réussi à s'imposer. Cette année, ils seront 12 à essayer de se frayer un chemin dans le tableau et c'est l'occasion de revenir sur les performances passées.

A l'approche de Roland-Garros, on observe forcément avec un peu plus d'attention ce qu'il se passe pour les joueurs français. A Rome, certains ont parfois réussi à s'illustrer même si depuis la victoire de Yannick Noah en 1985, aucun joueur n'a réussi à jouer une nouvelle finale. Il faut dire que dans l'histoire récente, les places ont été chères puisque depuis 2005, il y a toujours eu au moins un joueur entre Nadal et Djokovic en finale.

Yannick Noah, seule victoire française

Dans le tennis masculin, Yannick Noah a logiquement eu le temps de marquer son territoire. Deux ans après sa victoire à Roland-Garros, le Français est légèrement descendu dans la hiérarchie puisqu'il n'était pas dans le top 20 au moment du tournoi. Sur sa route, il bat successivement Anders Jarryd, numéro 6 mondial, le terrien argentin José Luis Clerc, le jeune Boris Becker de 17 ans en demi-finales, qui gagnera Wimbledon quelques mois plus tard, avant de s'imposer face à Miloslav Mecir en finale, en quatre sets. Cinq ans après sa finale perdue dans la capitale italienne, il a trouvé la clé pour s'offrir l'un des titres les plus importants de sa carrière.

Lucas Pouille, dernière grande performance

Depuis la victoire de Yannick Noah, on ne peut pas dire les Français se soient particulièrement illustrés à Rome dans le tableau masculin. Richard Gasquet a atteint une fois le stade des demi-finales en 2011, s'inclinant logiquement face à Rafael Nadal. Auparavant, il avait triomphé face à Roger Federer au tie-break du troisième set et face à Tomas Berdych en quarts de finale. La dernière grande performance française date de 2016, quand Lucas Pouille avait profité de son statut de lucky loser offert par Jo-Wilfried Tsonga pour se frayer un chemin jusqu'en demi-finale.

Grand rendez-vous chez les femmes

Du côté des femmes, la France a connu un plus large succès. En effet, entre 1997 et 2005, Amélie Mauresmo et Mary Pierce ont participé à 7 des 9 finales à elles deux. Après le titre de Nathalie Herreman en 1986, c'est Pierce qui ouvre le bal en s'imposant en 1997 et en perdant face à Venus Williams en 1999. Ensuite, la directrice de Roland-Garros a joué trois finales face à Seles, Dokic et Clijsters avant de remporter le tournoi deux fois d'affilée en 2004 et 2005, contre Capriati et Schnyder. Enfin, Alizé Cornet est la dernière à avoir atteint la finale du tournoi de Rome, en 2008. A 18 ans, elle avait éliminé deux futures vainqueurs de Roland-Garros, Schiavone et Kuznetsova, et profité du forfait de Serena Williams avant de perdre la finale face à Jelena Jankovic.