Rome : Proche de la catastrophe, Garcia ne rassure pas !

Opposée à la Roumaine Ana Bogdan pour son entrée en lice dans le WTA 1000 de Rome, Caroline Garcia est passée proche de l'élimination face à la 59ème joueuse mondiale. La Française, un peu dans le flou ces derniers mois, ne parvient pas à trouver une grande régularité à deux semaines de Roland-Garros et l'inquiétude grandit forcément.

Encore 12ème mondiale à la Race au moment d'écrire ces lignes, on pourrait se dire que la situation n'est pas si grave que ça. C'est vrai, Caroline Garcia ne fait pas un début de saison catastrophique mais on pouvait s'attendre à beaucoup mieux de sa part dans les grands rendez-vous. Avec les quelques soucis autour de son encadrement, elle essaie de tout remettre à l'endroit parce qu'elle aura bientôt de grands objectifs à accomplir.

Une pression constante

Quand on voit le deuxième semestre 2022 réalisé, on peut forcément imaginer que Caroline Garcia aurait pu continuer sur la même voie en 2023. La Française n'est plus aussi efficace depuis quelques mois, la faute à une pression qui la fait trop souvent dérailler. « Il n'y a pas un seul élément, il y en a plusieurs mais il y a la pression que je me suis mise, moi, toute seule. Quand tu sais que tu es capable de faire certaines choses, tu as envie de toujours réussir à les faire. Mais il y a des paramètres autour. Parfois, tu les oublies un peu et tu cherches un peu trop à faire ce qui a marché mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne » a-t-elle déclaré dans un entretien à Eurosport .

Un jour oui, un jour non

En ce moment, c'est un peu ce qui caractérise le jeu de Caroline Garcia. A Madrid il y a deux semaines, elle avait remarquablement bien passé le deuxième tour en servant 18 aces en deux sets avant de perdre ses moyens au service le match suivant. Pour son entrée en lice à Rome, elle a longtemps bataillé et son adversaire a même servi pour le match. Il faudra faire beaucoup mieux en termes de niveau de jeu pour espérer aller loin et se rassurer à l'approche de Roland-Garros.

Retrouver la confiance