Tennis : Kyrgios à Roland-Garros ? C'est presque fait !

Enfant terrible du monde du tennis depuis dix ans et sans doute l'un des joueurs les plus célèbres de la planète, Nick Kyrgios a réalisé une excellente saison 2022 avant de se blesser. L'Australien, opéré du genou, n'a toujours pas disputé le moindre match en compétition cette année mais son retour pourrait se faire, à la surprise générale, à Roland-Garros.

Alors qu'il vient de fêter ses 28 ans, Nick Kyrgios est certainement l'un des plus grands talents que le monde du tennis ait connu mais il n'a jamais pris cette activité avec un sérieux irréprochable. L'Australien est surtout connu pour ses excès de colère sur le court ou son franc-parler qui dépasse parfois les limites. L'année dernière, il a fait une promesse à sa petite amie : jouer à Roland-Garros car elle veut visiter Paris. D'après les rumeurs, c'est en bon chemin !

Un grand talent dans le dur

Blessé au genou en fin de saison dernière, Nick Kyrgios a pris la décision de passer par la case opération pour se soigner. L'Australien avait presque décidé de revenir à la compétition à l'Open d'Australie avant de se raviser. En 2022, il avait atteint la finale de Wimbledon, s'inclinant face à Novak Djokovic, sommet de sa carrière. Malgré son grand talent, il n'a jamais réussi à se hisser dans le top 10, une anomalie qu'on pouvait croire bientôt arrangée. Mais il faudra encore patienter...

Présence à Paris ?

Il y a un an, Nick Kyrgios faisait part de sa décision pour 2023 : jouer à Roland-Garros. « Je jouerai Roland‐Garros en 2023 car ma fiancée veut visiter Paris » avait-il confié. Selon les dernières rumeurs, une source interne à l'ATP aurait révélé que l'Australien serait proche d'honorer sa promesse. Pour rappel, il déteste particulièrement la terre battue et n'a pas joué à Roland-Garros depuis 2017.

Retour de l'UTS avec Kyrgios