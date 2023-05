Tennis : Alerte pour Swiatek, Sabalenka a trouvé la clé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposées en finale du WTA 1000 de Madrid samedi, les deux meilleures joueuses du monde ont livré un beau combat finalement remporté par Aryna Sabalenka. Depuis le début de la saison sur terre battue, la Biélorusse et Iga Swiatek semblent être largement au-dessus du lot puisqu'elles se retrouvaient en finale pour la deuxième fois en deux tournois, après la victoire de la Polonaise à Stuttgart. Et cette victoire de la Biélorusse à Madrid pourrait bien être significative...

Propulsée largement en tête du classement de la Race, le classement sur l'année en cours, Aryna Sabalenka réalise un début de saison parfait. La Biélorusse en est à 29 victoires pour 4 défaites en 2023, un démarrage exceptionnel jamais vu depuis un bon nombre d'années. Avec déjà 3 titres dont l'Open d'Australie, elle peut viser comme objectif la place de numéro 1, un trône qui semblait bien inaccessible il y a encore peu de temps.

Une grande victoire

Alors qu'elle n'avait jamais réussi à lui prendre un set en trois confrontations sur terre battue avant, Aryna Sabalenka a signé un véritable exploit en finale samedi. La Biélorusse, incroyable de puissance, a fini par faire rompre la patronne du circuit en trois sets. « Je suis super heureuse, c'est toujours des combats difficiles contre Iga. Je suis fière de la manière dont j'ai géré les moments compliqués. Je la respecte beaucoup. Ce qu'elle fait depuis la saison dernière me motive beaucoup à progresser et travailler dur. La battre sur terre, c'est incroyable » a-t-elle confié, rayonnante.

Swiatek touchée, bientôt coulée ?

Plus à l'aise que jamais sur terre battue, une surface qu'elle maîtrise à la perfection, Iga Swiatek ne sera pas restée invaincue bien longtemps en 2023. La Polonaise vient de subir sa quatrième défaite sur terre depuis le début de Roland-Garros 2020, pour 46 victoires. Des statistiques folles qui confirment l'exploit de la Biélorusse. « Bravo Aryna, superbe match. On fait une belle saison toutes les deux et il nous disputerons sans doute d'autres finales. Je suis contente d'être revenue à ce niveau-là après ma blessure. Ce n'est pas très drôle de jouer à une heure du matin donc j'étais déjà contente de franchir ce tour et de me qualifier pour la finale » a-t-elle dit sur le court, visiblement pas très heureuse de la programmation du tournoi très critiquée pendant cette semaine.

Le trône dans le viseur

En battant à nouveau la numéro 1 mondiale en activité pour s'adjuger le titre à Madrid, Aryna Sabalenka a cette fois de grandes chances de devenir à son tour la patronne du circuit WTA. Ce lundi, elle figure à moins de 2000 points de sa rivale qui en perd virtuellement 3000 si on enlève ses titres à Rome et à Roland-Garros. Si elle n'a pas le droit à l'erreur, la Biélorusse, elle, peut aller chercher de gros points pour se rapprocher dangereusement. Un point sur la situation semble nécessaire après Rome.