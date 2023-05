Tennis : Swiatek annonce la couleur, elle sera dure à battre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours en lice au WTA 1000 de Madrid où elle n'a fait qu'une bouchée de la Croate Petra Martic en quarts de finale, Iga Swiatek continue sa route vers le titre. La Polonaise, moins dominatrice qu'il y a un an, se rassure tout de même car elle a tout de même connu quelques difficultés sur son parcours. Une finale avec sa dauphine au classement Aryna Sabalenka se dessine, une deuxième répétition générale avant l'affrontement tant attendu à Roland-Garros...

Qualifiées toutes les deux pour les demi-finales du WTA 1000 de Madrid, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka confirment qu'elles sont au-dessus du lot en ce moment. Déjà opposées en finale à Stuttgart pour l'ouverture de la saison sur terre battue, les deux joueuses devraient poursuivre leur combat pour le trône pendant un moment. Et justement, la Polonaise se dit prête...

Une Swiatek moins impressionnante ?

Même si elle a remis les pendules à l'heure en dominant Petra Martic en quarts de finale en lui infligeant une bulle, Iga Swiatek est un peu moins efficace qu'en 2022, elle qui a eu beaucoup de mal à se défaire de la Russe Alexandrova au tour précédent. En tant que numéro 1 mondiale, elle subit tout de même une grosse pression, elle qui avait tout gagné à cette période de l'année en 2022. Pour se qualifier en finale, il faudra se défaire de Veronika Kudermetova, 13ème mondiale.

« J'ai l'impression de jouer de mieux en mieux chaque jour »

En subissant quelques déroutes depuis le début de l'année, Iga Swiatek peut se rassurer en se disant qu'elle parvient à gagner largement même quand elle ne joue pas son meilleur tennis. « J'ai l'impression de jouer de mieux en mieux chaque jour. C'est formidable, car je ne savais pas si c'était possible au début du tournoi. Mais j'ai été patiente et j'espérais obtenir ce sentiment, et aujourd'hui a été une bonne journée » a-t-elle déclaré après sa victoire mercredi.

Un duel inévitable à venir ?

Si Swiatek et Sabalenka venaient à se retrouver en finale samedi, ce serait tout sauf une surprise. Les deux meilleures joueuses du monde en ce moment pourraient se retrouver en finale de tous les prochains tournois si elles continuent sur la même lancée. Mais avec les résultats de la Biélorusse, elle pourrait finir par se rapprocher sérieusement au classement. Qui sait si dans un peu plus d'un mois, elles ne joueront pas la place de numéro 1 en finale de Roland-Garros...