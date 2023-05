Alerte à Roland-Garros, il tremble pour Nadal

Jean de Teyssière

Forfait pour le tournoi de Rome, Rafael Nadal à Roland-Garros pourrait manquer Roland-Garros, ou du moins ne pas être à 100% à la Porte d'Auteuil. Depuis 2005 et sa première participation, Rafael Nadal n'a raté aucun rendez-vous et a depuis remporté 14 fois ce tournoi du Grand Chelem. Interrogé, Alex Corretja a fait part de son inquiétude concernant la la participation de Rafael Nadal à Roland-Garros.

Un Roland-Garros sans Rafael Nadal est-il vraiment un Roland-Garros ? On serait tenté de dire oui, étant donné qu'aucun joueur n'est au-dessus d'un tournoi aussi prestigieux que celui qui se dispute à chaque fin de printemps à la Porte d'Auteuil. Néanmoins, Rafael Nadal a écrit la légende récente du tournoi en ne perdant que trois fois en 18 ans. Toutefois, depuis sa défaite lors du deuxième tour de l'Open d'Australie, Rafael Nadal n'a plus remis les pieds sur un court.

« Il y a encore du temps pour trouver la bonne forme avant Paris »

L'ancien tennismen Alex Corretja a évoqué le forfait de son compatriote au tournoi de Rome. Si ce forfait ne présage rien de bon, il garde tout de même un léger espoir en vue de Roland-Garros : « Il y a encore du temps pour trouver la bonne forme avant Paris. J’étais convaincu qu’il jouerait à Rome. Maintenant, il pourrait aller à l’un des tournois de la semaine précédant Roland Garros et jouer quelques matchs. »

« Je suis plus préoccupé par l'aspect physique »