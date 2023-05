«Je ne veux pas le voir souffrir», le pire est redouté pour Rafael Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Participera, ne participera pas ? Le mystère reste entier en ce qui concerne la participation de Rafael Nadal à Roland-Garros. Eloigné du circuit ATP depuis janvier dernier en raison d'une douleur au psoas, le joueur ne cesse de repousser son retour, et certains prédisent un forfait pour le deuxième Grand Chelem de la saison. Numéro un mondial chez les femmes, Iga Swiatek s'est prononcé sur le retour de l'Espagnol.

Début de saison galère pour Rafael Nadal. Le joueur espagnol n'a plus foulé les courts, en compétition, depuis l'Open d'Australie en janvier dernier. La faute à une douleur persistante au psoas. « Au départ, il devait s'agir d'une période de récupération de six à huit semaines et nous en sommes maintenant à quatorze » avait lâché l'ancien numéro un mondial, qui ne cesse de repousser son retour. Forfait pour le tournoi de Barcelone, mais aussi pour les Masters 1000 de Monte-Carlo, Rome et de Madrid, Nadal pourrait débarquer à Roland-Garros sans avoir disputé le moindre match sur terre-battue. Mais le joueur sera-t-il présent à la Porte d'Auteuil cette année ? Rien n'est moins sûr. Surtout qu'une vidéo inquiétante circule sur les réseaux sociaux.





Une vidéo inquiétante circule sur les réseaux sociaux

Elle montre Rafael Nadal se toucher les genoux durant un entraînement. Entouré de ses deux coachs, Carlos Moya et Marc Lopez, l'ancien numéro un mondial reste plusieurs secondes sans bouger avant de rejoindre sa chaise. Ce vendredi, L'Equipe en dit plus sur cette vidéo. Et plus de peur que de mal pour Nadal, qui aurait effectivement ressenti une douleur, mais pas au psoas. Après quelques minutes, Nadal a repris l'entraînement, enchaînant quelques slices.

« J’aimerais qu’il puisse jouer, mais... »