Roland-Garros : Ce terrible aveu sur Rafael Nadal...

Engagé à Rome où il jouera les quarts de finale ce mercredi face à l'Argentin Francisco Cerundolo, Casper Ruud, en difficulté depuis le début de la saison, a livré une déclaration étonnante sur Rafael Nadal. En ce moment, c'est la grande question sur le circuit : comment le Majorquin va débarquer à Roland-Garros ou même va-t-il se présenter ? Le Norvégien raconte qu'il faudra être au top de sa forme.

Passé tout proche d'un premier titre en Grand Chelem et de la place de numéro un mondial à l'US Open en septembre dernier, Casper Ruud connaît des difficultés depuis. Engagé dans un combat à distance avec Stefanos Tsitsipas pour garder sa place parmi les 4 premières têtes de série à Roland-Garros, il est passé sur le tableau de Tennis Channel pour livrer une petite anecdote sur Rafael Nadal, son bourreau en finale à Paris l'an dernier...

« Rafa doit être au top à chaque match »

Forcément moins impressionnant avec les années, Rafael Nadal reste malgré tout le défi ultime sur terre battue, même à bientôt 37 ans. Pourtant, la marge qu'il possède serait beaucoup moins grande que par le passé. « Toni m’a dit que la profondeur du tennis masculin en ce moment est très importante. Au début de la carrière de Rafa, il savait qu’il gagnerait 6–2 6–2 tranquillement parce qu’il était trop fort pour ses adversaires. Aujourd’hui, même sur terre battue, Rafa doit être au top à chaque match, sinon cela lui coûtera cher » a confié Casper Ruud, proche du clan Nadal.

Une profondeur importante

Il y a quelques années, seulement quelques joueurs dominaient le circuit et derrière eux, ceux qui figuraient dans le top 15 étaient aussi très réguliers, ce qui fait que les surprises étaient un peu plus rares. Pendant des années, le Big 3 a mis la main sur les grands tournois et même quand ils n'ont pas gagné, de grands joueurs ont réussi à le faire. Récemment, la dynamique a un peu changé comme l'explique Casper Ruud : « À l’époque, il y avait environ 10 à 15 joueurs qui jouaient très bien. Aujourd’hui, ils sont tous très professionnels et vous avez le sentiment que vous devez donner le meilleur de vous‐même. Dans les Masters 1000, nous voyons de grandes surprises comme Struff ou, l’année dernière, Coric, Rune ou Carreno Busta, qui ont remporté un titre alors qu’ils n’étaient pas favoris. Je pense que c’est une bonne chose pour le tennis. »

Opération impossible pour Nadal ?

Quand on n'a pas joué depuis aussi longtemps à un haut niveau, il est difficile de retrouver ses automatismes dans un laps de temps aussi court. Même si les dernières nouvelles sont rassurantes puisqu'il semble avoir augmenté d'intensité lors de ses derniers entraînements, arriver à gagner Roland-Garros pour la quinzième fois dans ces conditions et à 37 ans relèverait du miracle.