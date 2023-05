Roland-Garros : Duel de titans en vue, Djokovic fait une annonce retentissante

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début d’année 2023 stratosphérique, Novak Djokovic avait ensuite eu beaucoup de mal à enchaîner. Absents des monuments américains d’Indian Wells et de Miami, le Serbe avait complètement manquer son début de saison sur terre-battue. Mais alors qu’il retrouve des sensations à Rome, Djokovic, qui pour la première fois de la saison va potentiellement affronter Carlos Alcaraz, a tenu à faire passer un beau message au jeune murcien.

La finale de Roland-Garros avant l’heure ? Alors que la présence de Rafael Nadal n’est pas garantie pour le monument du tennis français fin mai, les deux favoris de cette édition 2023 des Internationaux de France pourraient bien se nommer Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Le premier a retrouvé très récemment sa place de numéro 1 mondial, et n’a jamais semblé aussi fort sur terre-battue, tandis que le second malgré une certaine méforme, reste toujours impressionnant en Grand-Chelem.

Djokovic a tremblé, il remercie Nadal et Federer https://t.co/mQ8zT2Oedu pic.twitter.com/yLhf9vLiXK — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

« De plus en plus de dimension », Djokovic bluffé par Carlos Alcaraz

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Novak Djokovic a d’ailleurs tenu à s’exprimer sur son rival espagnol. « C’est assez impressionnant ce qu’il parvient à gérer sur et en dehors du court. Il sait qu’il va y avoir de plus en plus de pression autour de lui, d’attentes. Quand on est dans sa position, on sait que sa carrière va prendre avec le temps de plus en plus de dimension » .

L’entraîneur d’Alcaraz, « un atout incroyable » pour lui selon Djokovic