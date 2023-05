Tennis : Frustré, Alcaraz lance un défi à Federer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant sur le circuit ATP que très récemment, Carlos Alcaraz s'est familiarisé avec le circuit avec une grande rapidité mais il n'a pas eu souvent l'occasion d'affronter les grands joueurs des générations déjà bien avancées. L'Espagnol a tout de même eu droit à 3 duels avec Rafael Nadal, un seul avec Novak Djokovic mais il aurait aimé avoir l'occasion d'affronter un certain Roger Federer, comme il l'a confié récemment.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz a tout de même une expérience assez limitée du haut de ses 20 ans. Le jeune Espagnol a explosé l'année dernière mais les duels avec les légendes du tennis sont assez rares pour le moment. S'il a grandi avec l'exemple de Rafael Nadal, il n'a jamais caché son admiration pour Roger Federer, réputé pour sa classe légendaire.

Des duels attendus

S'il a réussi à affronter Rafael Nadal 3 fois et à le battre une fois, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ne se sont affrontés qu'à une seule reprise alors qu'ils figurent aux deux premières places mondiales depuis un moment. D'ailleurs, depuis qu'il a battu les deux consécutivement à Madrid l'année dernière, il n'a plus recroisé leur chemin. Au vu de ses résultats actuels, l'Espagnol ne cache qu'il a très envie de les défier à nouveau.

Tennis : Et si Roger Federer faisait son retour à Wimbledon ? https://t.co/fw3J01af29 pic.twitter.com/NGQYjDLdIe — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« Ce serait incroyable »

En débarquant sur le circuit ATP à temps plein à partir de 2021, Carlos Alcaraz n'a malheureusement jamais eu la chance de croiser la route de Roger Federer. Le Suisse a joué son dernier match en simple à Wimbledon quand l'Espagnol n'était pas encore dans les 70 meilleurs mondiaux. « C’est un match que j’aurais aimé jouer et que j’aurais beaucoup apprécié, mais cela ne s’est malheureusement pas produit. Mais j’espère que nous aurons un jour l’occasion de partager le court lors d’un match exhibition. Ce serait incroyable » a-t-il récemment lancé, comme une bouteille à la mer.

Une belle tournée à venir ?

Roger Federer l'a déjà annoncé : il souhaite faire des exhibitions dans les années à venir un peu partout dans le monde. Retraité depuis septembre 2022, il a pris ses distances avec le tennis depuis, partageant beaucoup de temps en famille. Mais le Suisse a certainement un œil avisé sur ce qu'il se passe sur le circuit ATP et on peut imaginer que Carlos Alcaraz pourra réaliser en partie son rêve.