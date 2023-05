La rivalité Nadal-Djokovic mise à l'honneur avant Roland-Garros

La rédaction

Incontestablement les deux plus grands champions de l'histoire du tennis depuis qu'ils ont tous deux atteint les 22 titres en Grand Chelem, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont vécu des combats extraordinaires partout, mais surtout à Roland-Garros. En effet, au cours de leurs 59 affrontements, 10 ont eu lieu Porte d'Auteuil, le dernier en date en 2022 lors des quarts de finale. S'il y a très peu de chances de voir un duel à Paris pour la quatrième année consécutive, un documentaire retraçant leur rivalité va bientôt sortir.

Ils se sont affrontés plus que quiconque dans l'histoire du tennis. Rafael Nadal et Novak Djokovic ont toujours délivré un combat incroyable à chaque fois qu'ils se sont joués et on pouvait espérer pour l'édition 2023 connaître un 60ème duel. Le Majorquin, blessé depuis le début de la saison, est malheureusement sur le point d'annoncer son forfait, ce qui tombe mal pour la sortie du documentaire disponible sur la plateforme Prime Video .

Là où tout a commencé

Rafael Nadal et Novak Djokovic auront toujours une histoire particulière à Roland-Garros. Leur histoire commune a démarré Porte d'Auteuil en 2006, lorsque l'Espagnol avait pris les devants face au Serbe en quarts de finale cette année-là. C'était leur premier affrontement et le dernier en date était aussi à Roland-Garros. Assurément les deux plus grands rivaux de l'histoire du tennis, ils ont pris une trajectoire différente dernièrement, ce qui compromet sérieusement de voir un 60ème duel un jour...

Sortie le 26 mai

Réalisé par Cédric Jallet, Julie Robert et Antoine Benneteau, le documentaire Nadal/Djokovic, duel à Roland-Garros sortira sur Prime Video le 26 mai prochain, deux jours avant le début du grand tableau. L'histoire de leurs duels y est donc contée avec le Grand Chelem parisien en fil conducteur. Ce sera donc l'occasion de se replonger dans cette rivalité épique en à peu près une heure.

Des légendes invitées

Entre images d'archive et souvenirs, le documentaire propose également une multitude d'invités qui ont eu leur mot à dire par rapport à cette rivalité. Ainsi, des joueurs de l'époque récente comme Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Dominic Thiem ont pris le micro, comme d'anciennes légendes de Roland-Garros telles que Gustavo Kuerten ou Sergi Bruguera. Des journalistes et des proches des deux champions ont également été conviés pour honorer ce duel exceptionnel entre les deux plus grands de l'histoire...