«Il va me tuer» : Djokovic se moque de Nadal et s’explique

Réputé pour ses tics caractéristiques sur le court, Rafael Nadal amuse certains observateurs et en agace d’autres. Novak Djokovic semble faire partie de la première catégorie, lui qui avait fait le show en 2009 en imitant l’Espagnol à l’issue de la finale du tournoi de Rome. Quatorze ans plus tard, le Serbe revient sur son geste.

Difficiles de passer à côté des tics de Rafael Nadal sur un court de tennis. L’Espagnol a de nombreux rituels durant les matches, évitant notamment les lignes lorsqu’il marche ou effectuant des réajustements vestimentaires et capillaires avant de servir. Cela peut agacer, les habitudes de Rafael Nadal prenant parfois du temps pendant un match, mais d’autres s’en amusent. Cela a notamment été le cas de Novak Djokovic en 2009.

Quand Djokovic imite Nadal

Battu par l’Espagnol en finale du tournoi de Rome (7-6, 6-2), le Serbe avait fait le show lors de la remise des prix en imitant les tics de Nadal. L’actuel numéro 1 mondial avait notamment réajusté son maillot et son short, en faisant mine de nettoyer la ligne de service. Une imitation qui n’avait pas été du goût de tout le monde, mais Novak Djokovic l’assure, aucune méchanceté ne se cachait derrière cette imitation.

¿Novak Nadal o Rafael Djokovic? ¡Se viene una gran final entre estos dos gigantes y es imposible no recordar este momento en Roma... 🤣🤣#MomentoESPNTenis pic.twitter.com/Gkxgg9Pn3Y

— ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 25, 2019

« Si j’avais gagné, je ne l’aurais jamais fait »