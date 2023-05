Roland-Garros : Remonté, Benoît Paire force pour une wild card !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'était normalement le petit enjeu de la semaine dernière : marquer le plus de points possibles pour espérer décrocher un précieux sésame pour le grand tableau de Roland-Garros. La Fédération française de tennis a décidé d'attribuer certaines invitations sur la base du mérite grâce au classement de la Race notamment. A ce jeu-là, c'est Benoît Paire qui aurait dû être récompensé ce lundi si l'on avait suivi tous les points de règlement.

Très célèbre dans le monde du tennis surtout pour son caractère et ses excès sur et en dehors du court, Benoît Paire reste tout de même un joueur aux qualités extraordinaires capable de rivaliser avec les meilleurs du monde lors de ses plus belles années. Redescendu très loin au classement, l'Avignonnais figure aujourd'hui à la 148ème place mondiale, bien trop loin pour espérer disputer le tournoi de Roland-Garros directement. Mais il n'a pas ménagé ses efforts dernièrement pour obtenir un ticket...

L'attribution qui fait débat

Depuis plusieurs années, la FFT a décidé de délivrer plusieurs wild cards au mérite. En effet, un classement "Race France" a d'abord été créé pour les trois meilleurs résultats sur les tournois organisés en France sur le circuit secondaire pour les joueurs dont le classement ne permet pas d'entrer directement dans le tableau de Roland-Garros. Cette année, Arthur Fils et Jessika Ponchet ont obtenu leur billet de cette façon mais le classement de la Race internationale était également pris en compte pour les meilleurs Français à l'échelon supérieur. Initialement, cette petite course devait se dérouler jusqu'au 15 mai mais la Fédération a décidé de l'arrêter une semaine plus tôt, une incompréhension pour certains.

Roland-Garros : Premières wild cards annoncées, Benoît Paire excédé ! https://t.co/w81NQdOwXU pic.twitter.com/gWNnpphhuC — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

Benoît Paire puni ?

Cette année, la date butoir tombait pile au milieu du tournoi de Rome et la FFT a donc décidé d'annoncer les invitations une semaine plus tôt alors que certains prétendants comptaient encore marquer des points. C'est le cas de Benoît Paire : Hugo Gaston a reçu sa wild card puisqu'il était le mieux classé à la Race la semaine dernière. Sauf que l'Avignonnais a lancé un gros débat à propos de cette décision de la FFT, lui qui est allé jouer en Challenger pour espérer refaire son retard. Pas en bons termes avec la fédération puisqu'il avait été sanctionné il y a six mois pour son comportement, voilà qui ne devrait pas arranger les choses.

Invitation forcée ?

Evidemment, ce qui devait arriver arriva. Hugo Gaston a été éliminé en quarts de finale de son côté en Autriche tandis que Benoît Paire a réalisé une belle semaine en Italie, battu en finale dimanche, pour marquer assez de points et dépasser son jeune compatriote au classement. Ce lundi, c'est bien ce dernier qui aurait dû être récompensé par une wild card à Roland-Garros. La FFT ne peut plus revenir sur sa décision, certes, mais on voit mal comment Benoît Paire pourrait échapper à cette invitation...