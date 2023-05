Tennis : Arthur Fils, déjà prêt pour les grands matches ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent dans le tableau des qualifications à Rome, Arthur Fils a magnifiquement obtenu son ticket pour le grand tableau en disposant notamment du Russe Alexander Shevchenko, très en forme à Madrid. Le Français a même remporté son premier match en Masters 1000 en battant l'Argentin Juan Manuel Cerundolo au premier tour, s'offrant un deuxième tour de gala face à Holger Rune. Et il pourrait créer la surprise, au vu de la manière dont il va déjà chercher le public.

A seulement 18 ans, Arthur Fils a fait un beau début de saison 2023 en gagnant ses premiers matches sur le circuit ATP, progressant largement au classement pour figurer proche des 100 premiers. Le Français, assuré d'être dans le grand tableau de Roland-Garros puisque sa wild-card vient d'être officialisée, rejoint notamment son acolyte Luca Van Assche, l'autre jeune pépite en grande forme ces derniers mois. Avant ça, il doit disputer le plus grand match de sa carrière ce vendredi, face au Danois Holger Rune, 7ème mondial.

Une attitude conquérante

Dans un match décousu face à l'Argentin au premier tour, Arthur Fils a sorti les griffes au meilleur moment pour finir par l'emporter. Le Français, impressionnant de puissance, n'a d'ailleurs pas hésité à aller chercher le public quelques fois et après sa victoire. A priori, il a marqué de gros points dans le cœur des fans puisque son jeu plaît beaucoup. « Je savais que les Italiens étaient à fond. Après, je pensais l'inverse, qu'ils allaient plus pousser un Argentin qu'un Français. Mais ils ont été derrière moi du début à la fin, grâce à mon jeu aussi » peut-on lire dans les colonnes de L'Equipe .

Fils, Van Assche... Ces jeunes Français qui pourraient redonner le sourire en 2023 https://t.co/7zDzkifV1q pic.twitter.com/IxDePLTAWr — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Un gros match à venir

Même s'il a déjà affronté (et perdu) Jannik Sinner à Montpellier plus tôt dans la saison, le match de ce vendredi face à Holger Rune ressemble bien au plus important de sa carrière pour le moment. Le Danois est très en forme et lui aussi sait soulever les foules. « C'est sûr que ça va être un match sympa. Il joue très bien en ce moment, il a fait finale à Monte-Carlo, il a gagné à Munich ensuite. Ça va être un gros match. J'espère que le public m'aidera encore. Je vais profiter du moment, mais bien sûr, je vais essayer de gagner quand même » a-t-il déclaré.

Déjà prêt pour les grands matches ?

Avec son attitude de guerrier sur le court et sa grande puissance pour son âge, Arthur Fils a des airs de Carlos Alcaraz. Ce serait en tout cas une magnifique inspiration, d'autant plus que le Français semble à l'aise pour aller chercher le public, même lorsqu'il évolue sur des terres nouvelles. En tout cas, à l'approche de Roland-Garros, il confirme parfaitement son statut de jeune pépite du tennis français.