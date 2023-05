Roland-Garros : Rafael Nadal chauffe, la décision finale arrive !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du circuit ATP à la suite de son élimination précoce à l'Open d'Australie, Rafael Nadal n'a pas de nouvelles rassurantes sur son état physique depuis un moment. A moins de deux semaines du début de Roland-Garros, on ne sait toujours pas s'il sera bien présent pour défendre son titre. A bientôt 37 ans, il n'aura plus beaucoup d'occasions pour briller dans ce tournoi qu'il affectionne tout particulièrement. Chaque jour, des vidéos de ses entraînements circulent sur les réseaux sociaux et sont scrutées par ses fans, qui alternent entre inquiétude et réjouissance...

Alors qu'il devait s'absenter seulement jusqu'au début de la saison sur terre battue, Rafael Nadal prend vraiment son temps. Le Majorquin n'a pas caché que sa blessure n'était pas totalement guérie avant d'annoncer son forfait à Madrid, ce qui a forcément provoqué une inquiétude vive. Les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes même si on le sait, il a l'habitude d'être très prudent.

Nouvelle vidéo encourageante

Depuis plusieurs semaines, des vidéos sont partagées chaque jour sur les réseaux sociaux sur les différents entraînements du Majorquin. Il y a quelques jours, une vidéo de Nadal se penchant en se tenant les genoux circulait, provoquant une grande rumeur sur son forfait à Roland-Garros. La réalité est toute autre ce lundi : l'intensité est encore montée d'un cran lors de son entraînement, à l'image des cris que l'on peut entendre.

Tennis : Recalé par Nadal, il fait une grosse annonce avant Roland-Garros https://t.co/Y8pLHaRVUK pic.twitter.com/TyPkzsQBJM — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Contre-la-montre engagé

A moins de deux semaines du début de Roland-Garros, une véritable course contre-la-montre est engagée pour Rafael Nadal. Le Majorquin a peu de temps pour revenir en forme mais il n'a pas le choix. Pour rappel, le tournoi débutera le 28 mai prochain, dans douze jours exactement. Sera-t-il prêt à temps pour cette grande échéance sans la moindre préparation en compétition ? C'est la grande question...

Le tirage au sort crucial

Actuellement 14ème mondial, Rafael Nadal sera au pire 15ème après Rome pour le moment. A priori, il ne risque pas de quitter le top 16 et cela a une importance pour le tirage au sort du tableau à Roland-Garros. En effet, du fait de ses multiples absences et sa sortie du top 10, il risque de défier un joueur comme Djokovic ou Alcaraz dès les huitièmes de finale...