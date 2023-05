Roland-Garros : C’est la fin pour Rafael Nadal

La rédaction

A deux semaines du début de Roland-Garros, l'inquiétude est toujours aussi grande concernant Rafael Nadal. Le Majorquin enchaine les forfaits et sa présence Porte d'Auteuil est fortement compromise. Dans le meilleur des cas, il sera là mais fortement diminué. Difficile donc d'envisager un quinzième sacre sur la terre battue parisienne.

Une question hante les esprits du circuit ATP ces dernières semaines. Rafael Nadal sera-t-il remis à temps pour disputer Roland-Garros ? A cette question, personne ne possède réellement de réponse. Le Taureau de Manacor a raté toute la saison sur terre battue dans l'espoir de défendre son titre à Paris. Novak Djokovic ne se mouille pas trop sur sa présence tandis que Marion Bartoli estime que le Majorquin sera très friable s'il venait à participer.

Federer, Nadal... Djokovic dévoile son plus grand rival ! https://t.co/JsFIIrtfvo pic.twitter.com/b3YRUEiiYO — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

«Je ne sais pas ce qu’il ressent»

« La présence de Nadal ? Ça ne changerait rien en ce qui concerne ma préparation. Et je fais tout pour y jouer à mon meilleur niveau. Mais, bien sûr, son absence à Roland‐Garros affecterait le monde du tennis et le tournoi en raison de son histoire à Paris et, plus généralement, en raison de ce qu’il a accompli dans sa carrière et de l’impact qu’il a eu sur notre sport. J’ai vu des vidéos de ses entraînements, j’ai vu qu’il essayait d’être prêt pour Roland‐Garros. Nous verrons. Je ne suis pas dans ses chaussures, pas dans sa peau. Je ne sais pas ce qu’il ressent. Mais je suis certain qu’il fait tout pour y être », a confié Novak Djokovic. Si Rafael Nadal décide de participer, il aura tout intérêt à se méfier de n'importe lequel de ses adversaires pour Marion Bartoli.

«Jouer Rafa maintenant sur le Chatrier, c'est différent d'il y a dix ans»