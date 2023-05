Djokovic se fait agresser, il sort du silence

Jean de Teyssière

C'est une scène qui a rapidement fait le tour de la planète tennis : lors de son huitième de finale du Masters 1000 de Rome face à Cameron Norrie, le Néo-Zélandais smashe et touche, semble-t-il, involontairement la jambe de Novak Djokovic. Le Serbe n'a visiblement pas apprécié ce geste et le regard noir qui s'en est suivi en est la preuve. Après sa victoire (6-3, 6-4), Djokovic n'a pas épargné son adversaire du jour.

Malheureusement pour Novak Djokovic, l'aventure romaine a tourné court après sa défaite en quart de finale du tournoi de Rome face à Holger Rune (2-6, 6-4, 2-6). Le Serbe n'a pas bien préparé le tournoi de Roland-Garros qui débutera dans 11 jours. Peut-être était-il encore sous le coup de la colère après l'agression subie face à Cameron Norrie, lors du tour précédent.

« J'ai regardé le replay quand il me touche... »

Suite à ce coup reçu, Novak Djokovic ne semblait pas être redescendu de sa colère lors de la conférence de presse d'après-match : « J'ai regardé le replay quand il me touche (sur le smash). Oui, peut-être pouvez-vous dire qu'il ne me touche pas délibérément. Je ne sais pas s'il m'a vu. Mais bon, avec un regard périphérique, vous pouvez toujours voir où le joueur est positionné sur le terrain. La balle était super lente, près du filet. Je m'étais retourné parce que le point était perdu pour moi. Mais ce n'est peut-être pas tant à propos de ça. C'est une combinaison de choses. »

