Djokovic : L’incroyable photo qui fait le buzz !

À un peu plus de deux semaines du début du tournoi de Roland-Garros, le 28 mai prochain, Novak Djokovic a pris du bon temps mercredi soir, en assistant à la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre les deux clubs de Milan, l'AC Milan et l'Inter. Terminée sur le score de 2-0 pour les Intéristes, une photo de lui avec Zlatan Ibrahimovic et.. Yacine Adli n'a pas manqué de faire le buzz.

Engagé dans le tournoi de Rome, le Serbe Novak Djokovic le débutera ce samedi face à l'Argentin Tomas Etcheverry. Pour son troisième tournoi sur terre battue de la saison, après le Masters 1000 de Monte-Carlo et le Srpska Open, Novak Djokovic continue sa préparation avant la grande échéance parisienne. Avec la possible absence de Rafael Nadal à Porte d'Auteuil, le 23ème titre du Grand Chelem pourrait lui tendre les bras, à condition d'être à 100% physiquement...

Novak Djokovic prend du bon temps avec Ibrahimovic

Durant l'affiche milanaise en demi-finale de la Ligue des Champions, Novak Djokovic a été photographié dans les travées de San Siro. La légende du tennis a profité de sa présence en Italie pour assister au match entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Plus vu sur un terrain de football depuis début mars, à cause d'une blessure au mollet, Zlatan Ibrahimovic a lui aussi assisté à la défaite des siens et en a profité pour faire une photo avec Novak Djokovic, avec qui il avait déjà échangé quelques balles en 2013.

Un ancien bordelais «photobomb» la photo

Mais si la photo a tant fait parler d'elle, c'est à cause de la présence d'une troisième personne sur le cliché. Yacine Adli, ancien joueur des Girondins de Bordeaux transféré à l'AC Milan l'été dernier était lui aussi dans la loge de l'AC Milan lors de ce match et était présent avec Zlatan Ibrahimovic et Novak Djokovic au moment où la photo a été prise. Il a donc posé et les internautes se sont gentiment « moqués » de lui.