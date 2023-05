«Le plus complet que j’aie jamais vu», il surclasse Nadal, Federer et Djokovic

Florian Barré

Finaliste ce dimanche au Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz affronte Jan-Lennard Struff pour s’offrir un deuxième titre consécutif sur ses terres. L’Espagnol de 19 ans ne cesse d’impressionner et fait d’ores et déjà figure de favori pour Roland Garros selon de nombreux observateurs. Invité sur le plateau de Tennis Channel, mercredi dernier, Andy Roddick s’est lâché au sujet du numéro 2 mondial.

Auteur d’une saison flamboyante, Carlos Alcaraz enchaîne les succès. Depuis le début de l’année, il a déjà remporté trois titres pour 28 victoires et 2 défaites. Ce dimanche, il visera le back-to-back à Madrid face à l’Allemand Jan-Lennard Struff. À seulement 19 ans, rien ne semble pouvoir arrêter l’Espagnol, lui qui est à la conquête de son premier titre à Roland Garros. Et plus les semaines passent, plus l’idée de voir le jeune homme s’imposer à Porte d’Auteuil prend de l’ampleur.

Roland-Garros : Pourquoi l’édition 2023 va être historique https://t.co/MxnAMB5Esh pic.twitter.com/1rnOBFVd7s — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

« C’est incroyable à voir »

Au sujet du phénomène Alcaraz, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick, a avoué n’avoir jamais rien vu de tel, même avec Roger Federer et Rafael Nadal : « Je ne suis pas victime d’hyperboles, donc je ne dis pas cela simplement parce qu’il a gagné un match aujourd’hui (mercredi), mais je pense qu’il est le joueur de tennis masculin de 19 ans le plus complet que j’aie jamais vu. Roger n’a pas gagné son premier Grand Chelem avant l’âge de 21 ans, Nadal a gagné à 18 ans mais il n’était pas excellent sur toutes les surfaces avant l’âge de 20−21−22 ans. Alcaraz n’a vraiment aucune faiblesse, il ne fait quasiment plus de faute en revers, il est capable de prendre la ligne, il adore utiliser le court croisé, poursuit l’Américain. Mais la plupart d’entre nous, simples mortels, si nous manquons quelques coups alors que nous sommes menés dans un match, il nous est vraiment difficile de continuer d’attaquer, de jouer le bon coup, d’appuyer sur la gâchette et de ne pas penser aux conséquences. Il est passé maître en la matière, même à 19 ans. C’est incroyable à voir ».

Alcaraz meilleur que Djokovic