Roland-Garros : Ce grand champion ignoré par la FFT...

En annonçant lundi la liste complète des wild-cards pour le tournoi de Roland-Garros, la Fédération française de tennis a dû faire plusieurs choix difficiles. Si l'on comprend parfaitement que la chance soit laissée aux joueurs français, un grand champion dans l'histoire récente n'a pas reçu de précieux sésame pour le tableau principal : Dominic Thiem. L'Autrichien, ancien double finaliste en 2018 et 2019, peine depuis deux ans après les blessures. Pas de panique, il devrait tout de même faire partie de l'aventure.

Sur le déclin depuis son titre à l'US Open en 2020 et sa finale au Masters la même année, Dominic Thiem peine à retrouver le niveau qu'il avait autrefois. Surtout sur terre battue, une surface sur laquelle il excelle un peu plus, comme en témoignent ses résultats à Roland-Garros. A peine dans le top 100, l'Autrichien ne figurait pas dans la liste du grand tableau et donc pouvait prétendre à une wild-card. Mais en Grand Chelem, ce genre de cas de figure est très rare puisque chaque tournoi attribue généralement toutes ses invitations à ses joueurs ou aux fédérations bénéficiant d'un accord.

Thiem pas récompensé

Destiné à devenir le successeur de Rafael Nadal à Roland-Garros, Dominic Thiem a prouvé au fil de sa carrière qu'il était capable de grandes choses sur dur. C'est finalement sur cette surface qu'il a connu ses plus grands succès, à l'image de son titre à l'US Open. L'Autrichien, en difficulté pour tenter de revenir dans le top 100 depuis un an, joue un peu mieux ces derniers temps même si à 29 ans, un retour au plus haut niveau s'éloigne un peu plus avec le temps qui passe. L'Autrichien ne figure donc pas dans le grand tableau à Roland-Garros, du moins pas encore...

Deux choix pour lui

Numéro 101 au moment du cut pour le grand tableau de Roland-Garros, Dominic Thiem aurait dû être assuré de jouer le tableau principal. Pas moins de 7 joueurs ont fait jouer leur classement protégé, l'éjectant pour quelques places pour le moment. Sans invitation, Dominic Thiem a maintenant deux choix : jouer les qualifications la semaine prochaine ou attendre un nouveau forfait pour récupérer une place. A priori, le choix semble tout fait.

Encore un forfait nécessaire

L'Américain Jenson Brooksby, actuellement 76ème mondial, opéré du poignet il y a quelques mois, a annoncé depuis longtemps qu'il ne participerait pas à Roland-Garros cette année. Récemment, c'est Nick Kyrgios qui s'est retiré, plaçant Dominic Thiem en tant que premier remplaçant sur la liste d'attente. Espérons pour lui que le prochain forfait interviendra avant le début des qualifications pour ne pas avoir de mauvaise surprise. A priori, il y a quelques noms sur la liste qui pourraient lâcher l'affaire...