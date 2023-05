Roland-Garros : Le prize money dévoilé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du début du tournoi de Roland-Garros, les derniers détails sont étudiés et les annonces commencent à arriver. Dans dix jours, nous connaîtrons déjà les tableaux du simple qui détermineront ceux qui gagneront une superbe somme en plus du trophée. Cette année, le prize money a encore augmenté d'après les annonces de la semaine dernière.

C'est le cas un peu chaque année depuis un moment. Le prize money ne cesse d'augmenter même si les années Covid ont forcément réduit les récompenses. L'année dernière, l'US Open proposait par exemple la plus grosse dotation de l'histoire du tennis. Cette année à Roland-Garros, la dotation totale du tournoi culminera à 49,6 millions d'euros.

2,3 millions d'euros pour les gagnants

Après quelques années marquées par les difficultés liées à la pandémie mondiale, Roland-Garros retrouvera une dotation totale de 2,3 millions d'euros pour les vainqueurs du tableau de simple. Au total, il y a 12,3% de gains en plus par rapport à 2022 puisque 43,6 millions d'euros étaient distribués l'an dernier sur l'ensemble de la quinzaine. Cette somme est même plus élevée qu'en 2019 avant la crise.

Roland-Garros : Les grandes nouveautés de 2023 ! https://t.co/q8jH4G5iql pic.twitter.com/P6VuIMcpQV — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Rémunération plus homogène

Si les vainqueurs gagneront à peine un peu plus par rapport à l'année précédente, l'accent a été mis sur les dotations des premiers tours. Pour les joueurs les plus modestes qui perdront dans les premiers tours, ils encaisseront un plus gros chèque, de quoi se payer une année complète pour certains. Par exemple, en 2023, les perdants du premier tour gagneront tout de même 69000 euros, soit 7000 de plus qu'en 2022 et le double par rapport à 2017, un changement forcément notable.

Un gros cadeau même pour les qualifications

D'une manière générale, le tournoi de Roland-Garros récompensera un peu plus tous les joueurs dans tous les tableaux. En simple, en double, en tennis-fauteuil et en quad, tous repartiront avec un plus gros chèque. Parmi les joueurs présents en qualifications la semaine prochaine, les perdants du premier tour auront de quoi se consoler avec 16000 euros. Pour les jeunes Français invités, c'est une énorme opportunité.