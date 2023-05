Roland-Garros : Benoît Paire récompensé, les wild-cards annoncées !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A moins de deux semaines du début du tournoi de Roland-Garros, la Fédération vient d'annoncer la liste des joueurs et joueuses qui ont la chance de bénéficier d'une invitation pour le grand tableau. Ces derniers jours, une petite polémique a vu le jour concernant Benoît Paire. Mais le Français de 34 ans sera bien de la partie, pour le plus grand bonheur de ses fans qui viendront mettre l'ambiance dans les tribunes.

Chaque année, c'est un grand dilemme pour savoir à qui attribuer ces précieux sésames... La Fédération française de tennis a organisé une nouvelle fois pour l'édition 2023 une petite compétition pour les joueurs français pour accorder quelques invitations. Les choix sont parfois durs mais le verdict est tombé.

Erreur réparée par la FFT

La semaine dernière, la FFT annonçait les premières wild-cards après les différents classements de la Race, alors que le règlement initial prévoyait de les attribuer le 15 mai. Benoît Paire, qui comptait faire son retard, avait alors émis quelques interrogations puisqu'il pouvait prétendre à cette invitation, finalement délivrée à Hugo Gaston. L'erreur a été réparée : finalement, l'Avignonnais bénéficie bien de la wild-card basée sur la Race internationale, alors que Hugo Gaston aura bien une invitation lui aussi.

Les invitations dévoilées

Lundi, la Fédération a donc révélé qui seront les joueurs et joueuses qui disputeront le grand tableau à Roland-Garros. Ainsi, outre Benoît Paire et Hugo Gaston, Arthur Cazaux, Arthur Fils, Hugo Grenier et Giovanni Mpetshi-Perricard seront bien présents, tout comme Clara Burel, Séléna Janicijevic, Léolia Jeanjean, Kristina Mladenovic, Diane Parry et Jessika Ponchet côté femmes.

La jeunesse en qualifications

Pour les qualifications qui débuteront dès le 22 mai prochain, la FFT a misé surtout sur la jeunesse. Le contingent tricolore est particulièrement fourni et de nombreux talents pourraient émerger rapidement. Ainsi, hormis Audrey Albié, Fiona Ferro et Dan Added chez les hommes, toutes les invitations sont revenues à des joueurs et joueuses de moins de 24 ans. Térence Atmane, Gabriel Debru (vainqueur du tournoi junior l'an dernier), Titouan Droguet, Mathys Erhard, Arthur Gea, Antoine Ghibaudo, Sascha Gueymard-Wayenburg et Harold Mayot tenteront leur chance chez les hommes. Chez les femmes, Loïs Boisson, Emeline Dartron, Emma Lene, Nina Radovanovic, Margaux Rouvroy et Alice Tubello seront de la partie. A noter qu'une invitation est également revenue à la très jeune Daphnée Mpetshi-Perricard, 14 ans, petite soeur de Giovanni, invité dans le grand tableau.