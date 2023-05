Séisme avant Roland-Garros, Alcaraz hallucine

Alexis Brunet

Carlos Alcaraz est encore jeune, mais c'est l'un des touts meilleurs joueurs de tennis de la planète. La preuve, il est actuellement numéro 2 mondial à l'ATP, et il sera même numéro 1 à la fin du tournoi de Rome. Une place de gagnée malgré sa défaite surprise au troisième tour face à Fábián Marozsán, 135ème joueur mondial.

Le lundi 22 mai, Roland-Garros va ouvrir ses portes. Le tournoi du Grand Chelem est un événement marquant de la saison, qui regroupe les meilleurs joueurs du tennis mondial. Cela sera peut-être l'occasion de voir Rafael Nadal pour la dernière fois à Paris. Le roi de la terre-battue, blessé depuis plusieurs semaines n'a pas repris la compétition et il n'a donc pas disputé le moindre match sur sa surface fétiche cette année.

Carlos Alcaraz, l'autre espagnol à suivre à Roland-Garros

On ne sait donc pas si Rafael Nadal pourra être de la fête à Paris, mais ce qui est sûr, c'est que Carlos Alcaraz lui sera bien là. L'actuel numéro 2 mondial voudra briller en France pour sa troisième participation chez les pros. Et pourquoi pas faire mieux que son quart de finale de l'an passé, et sa défaite face à Alexander Zverev. Mais Alcaraz n'a pas préparé au mieux les Internationaux de France. D'ailleurs, il est même tombé de haut.

Transformation radicale pour Alcaraz, l'étonnante confidence https://t.co/RvnnN5qp3P pic.twitter.com/o07BZKJ4Rf — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Alcaraz éliminé à Rome par le 135ème mondial