«Amitié impossible», Djokovic balance sur Federer et Nadal

C'est le trio le plus légendaire de l'histoire du tennis et même du sport. Durant presque deux décennies, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont marqué le tennis en remportant la plupart des tournois. Forcément, une rivalité aussi longue peut rapprocher ces athlètes. Pas pour Novak Djokovic. Le tennismen serbe a évoqué la relation entre lui et ses deux rivaux, indiquant qu'il était impossible pour lui d'être ami avec eux.

Engagé dans le tournoi de Rome, Novak Djokovic a encore fait parler de lui. Face au Néo-Zélandais Cameron Norrie (victoire en deux sets, 6-3, 6-4), Novak Djokovic a vu son adversaire smasher une balle sur son mollet. Une situation que le sextuple vainqueur du Masters 1000 n'a pas du tout apprécié. Le Serbe a d'ailleurs parlé de sa rivalité avec Federer et Nadal et a fait une surprenant confidence.

« L'amitié est impossible »

Présent à Rome pour le tournoi, Novak Djokovic a accordé une interview au Corriere della Sera et a évoqué sa relation avec Rafael Nadal : « Il n'a qu'un an de plus que moi. Au début nous sommes allés dîner ensemble, deux fois. Mais même avec lui, l'amitié est impossible. C'est grâce à lui et à Federer que j'ai grandi et que je suis devenu ce que je suis. Cela nous unira pour toujours, je ressens une grande gratitude envers eux. »

