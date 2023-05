Rome : Swiatek ultra favorite, se met à l'abri !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Moins dominatrice en 2023 pour le moment par rapport à il y a un an, Iga Swiatek n'en reste pas moins la numéro un mondiale. La Polonaise, battue en finale à Madrid par sa dauphine Aryna Sabalenka il y a dix jours, pouvait même voir cette dernière se rapprocher dangereusement au classement. Mais sur la terre battue, surface qu'elle apprécie énormément, elle a su se mettre à l'abri.

Pas encore titrée en WTA 1000 cette année, Iga Swiatek a parfois buté sur des joueuses en forme depuis le début de l'année. Vainqueure à Stuttgart pour démarrer sa saison sur terre, elle avait triomphé face à Aryna Sabalenka avant de perdre face à cette même adversaire à Madrid. Le duel annoncé entre les deux meilleures joueuses du monde ne se poursuivra pas à Rome puisque la Biélorusse n'a pas pu enchaîner. Bien au contraire de la Polonaise...

Sabalenka laisse passer sa chance

En grappillant quelques points chaque semaine à sa rivale, Aryna Sabalenka avait de quoi inquiéter Iga Swiatek. La Biélorusse s'est rapprochée à moins de 2000 points de la Polonaise et le trône aurait été clairement en jeu pendant les prochaines semaines. Avec son échec dès son entrée en lice à Rome, Sabalenka permet à la patronne de respirer un peu puisque cette dernière ne peut plus être inquiétée avant le gazon.

Le rouleau compresseur est de retour

Réputée pour être impitoyable avec ses adversaires, surtout sur terre battue, Iga Swiatek a retrouvé des conditions de jeu qui lui conviennent encore plus. En effet, elle se sent très bien à Rome puisqu'elle est double tenante du titre. Pour son entrée en lice, la Polonaise n'a perdu que deux jeux en deux matches : 6/0 6/0 face à la finaliste de Roland-Garros 2021, Pavlyuchenkova, et 6/2 6/0 face à l'Ukrainienne Tsurenko après avoir perdu les deux premiers jeux du match. En bref, elle confirme qu'elle sera bien difficile à déloger...

Favorite à Paris

Si elle a peut-être subi un petit coup sur la tête en perdant à Madrid, Iga Swiatek confirme qu'elle sait bien remettre les choses à l'endroit. La Polonaise arrivera quoi qu'il arrive avec le statut d'immense favorite pour le titre à Roland-Garros. Dans des conditions similaires, elle écrase déjà la concurrence à Rome. Et le Grand Chelem parisien va arriver très vite... dans 13 jours exactement.