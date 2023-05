Djokovic a tremblé, il remercie Nadal et Federer

Amadou Diawara

En lice au tournoi de Rome, Novak Djokovic s'est imposé lors de ses deux premiers matchs. L'ogre serbe a écarté à la fois Tomás Martín Etcheverry et Grigor Dimitrov. Toutefois, ces rencontres n'ont pas du tout été des parties de plaisir pour lui. Interrogé après sa dernière victoire, Novak Djokovic a avoué que ses batailles face à Roger Federer et Rafael Nadal l'avaient aidé à s'en sortir.

En grande difficulté ces dernières semaines, Novak Djokovic peine à évoluer à son plus haut niveau. Alors qu'il a fêté ses 35 ans, l'ogre serbe ne domine plus ses adversaires comme il pouvait le faire lors de ses meilleures années. Présent au tournoi de Rome, Novak Djokovic a dû se frotter à Tomás Martín Etcheverry pour son entrée en lice. Et à la surprise générale, l'actuel numéro un mondial a été poussé dans ses retranchements par l'Argentin ce vendredi. Plus précisément, Novak Djokovic a dû disputer un tie-break face à Tomás Martín Etcheverry dans le premier set, avant de se montrer plus impitoyable dans la seconde manche (7-6, 6-2).

Djokovic remercie Federer et Nadal

Qualifié pour le tour suivant à Rome, Novak Djokovic était opposé à Grigor Dimitrov ce dimanche. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition, l'ogre serbe a été dans l'obligation de disputer trois sets. Ayant remporté aisément la première manche, Novak Djokovic a vu le Bulgare s'adjuger le deuxième set, avant de faire le job dans l'ultime acte (6-3, 4-6, 6-1).

«Les rivalités avec Federer et Nadal m’ont rendu plus fort»