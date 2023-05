Transformation radicale pour Alcaraz, l'étonnante confidence

Jean de Teyssière

L'étoile montante du tennis, Carlos Alcaraz n'en finit plus d'impressionner. Que ça soit sur les terrains ou devant le micro, le jeune espagnol de 20 ans montre une maturité assez folle. Et au moment d'évoquer son passé, il a fait une drôle de confidence, en avouant que lorsqu'il était jeune, le tennis était loin d'être une passion.

Dernier tournoi sur terre battue avant le grand rendez-vous de Roland-Garros, le 28 mai prochain, le Masters 1000 de Rome pourrait déboucher sur une finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Avant cette possibilité, l'Espagnol devait se mesurer à son compatriote, Albert Ramos-Vinolas. Première étape passée avec succès puisqu'il est venu à bout de l'Espagnol en le battant 6-4, 6-1. Avant cette victoire, Carlos Alcaraz s'est présenté devant la presse.

Carlos Alcaraz rend hommage à son premier coach

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Carlos Alcaraz a tenu à remercier son premier coach, Kiko Navarro, qui l'a façonné pour qu'il puisse devenir le joueur qu'il est aujourd'hui : « Kiko Navarro (son premier coach, ndlr) est quelqu’un qui m’a beaucoup aidé quand j’étais jeune. J’ai partagé beaucoup de souvenirs avec lui. C’est avec lui que j’ai voyagé pour la première fois en dehors de l’Espagne. J’ai également eu un entraîneur lorsque j’ai commencé à jouer au tennis, il s’appelait Carlos. Il m’a beaucoup aidé quand j’étais encore plus jeune . »

Tennis : Frustré, Alcaraz lance un défi à Federer ! https://t.co/xUQ81WZoSl pic.twitter.com/Nd9z5HUTma — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

« Quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas le tennis autant qu'aujourd'hui »