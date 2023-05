Tennis : Djokovic encore au secours des plus modestes ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours numéro 1 mondial cette semaine même s'il perdra ce statut à l'issue du tournoi de Rome, Novak Djokovic est aussi connu pour ses engagements que ce soit dans le monde du tennis ou pas. En 2019, le Serbe a par exemple créé un syndicat de joueurs avec le Canadien Vasek Pospisil, la PTPA, et il souhaite changer les choses pour que tous les joueurs au haut niveau puissent évoluer dans des conditions plus équitables.

Même si ce syndicat fait parfois débat en raison de certaines opinions sur le format de certaines règles du tennis, Novak Djokovic ne s'est jamais caché d'agir en faveur de son sport. Le Serbe a multiplié les déclarations pour prôner l'égalité entre tous les joueurs car ceux qui évoluent un peu dans l'ombre du classement rencontrent parfois de grandes difficultés.

Le tennis, un sport cher

Ce n'est pas une grosse surprise : le tennis est un sport qui rémunère bien à très haut niveau mais c'est aussi un sport très cher. Entre les voyages toute l'année, les hôtels et l'encadrement, un joueur peut vite se retrouver sous l'eau. « Il y a près de 10 000 joueurs et joueuses partout dans le monde, à la fois en simple et en double. Malheureusement, 400 à 500 joueurs et joueuses peuvent vivre du tennis. J'ai l'impression que personne ne veut en parler, mais c'est très important. Surtout que le tennis est le 3e ou 4e sport le plus regardé dans le monde, par environ 1,3 milliards de personnes » a confié Novak Djokovic.

Un nouveau système dur à mettre en place

Si la PTPA existe depuis 4 ans, les choses ont parfois du mal à changer comme en témoigne le numéro 1 mondial. « J'ai déjà essayé d'interpeller les personnes qui décident dans notre sport et les organisations pour aider ces personnes. Mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé maintenant. J'espère que ce le sera, on veut être unis, c'est une des valeurs de la PTPA. Ces joueurs et joueuses sont la majorité mais ne sont pas entendus, nous sommes une minorité et voulons être entendus pour défendre leur cause » a-t-il déclaré.

L'égalité demandée