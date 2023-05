Roland-Garros : Terrible annonce sur Nadal, Djokovic va jubiler

La rédaction

Ancienne vainqueure de Wimbledon, Marion Bartoli s'est prononcée sur la possible participation de Rafael Nadal à Roland-Garros. Selon elle, le joueur espagnol a le temps de se remettre de sa blessure et de retrouver une bonne condition physique. Mais la longue absence de l'ancien numéro un mondial pourrait donner un avantage de taille à ses concurrents

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos sont publiées. Elles montrent Rafael Nadal s'entraîner au sein de son académie. Rassurant avant Roland-Garros ? Oui certainement, mais une part d'inquiétude existe, surtout que le joueur espagnol n'est plus apparu en compétition depuis l'Open d'Australie en janvier dernier en raison d'une blessure à la jambe. Forfait pour les Masters 1000 de Madrid et de Rome, l'ancien numéro un mondial ne cesse de repousser son retour. Si Nadal participe à Roland-Garros, ce sera sans aucun match sur terre-battue dans les jambes.

« Bien sûr que ça aura un effet psychologique »

Mais pour Marion Bartoli, ce n'est pas forcément inquiétant pour Nadal. « Je ne trouve pas que ce soit totalement alarmant parce qu'il a encore du temps pour essayer de se rétablir » a-t-ele confié. Mais selon elle, cela pourrait avoir une incidence sur l'état d'esprit de ses adversaires. « Bien sûr que ça aura un effet psychologique. Jouer Rafa maintenant sur le Chatrier, c'est différent d'il y a dix ans quand il écrasait tout sur son passage sur terre battue. Donc, forcément la manière de rentrer sur le terrain pour beaucoup de joueurs va être différente » a confié l'ancienne lauréate de Wimbledon à L'Equipe .

« Il a tiré sur la corde à de nombreuses reprises »