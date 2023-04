Mission accomplie pour Thiem, il verra Roland-Garros !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 3 mondial et vainqueur de l'US Open en 2020, Dominic Thiem a longtemps prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les membres du Big 3. Mais les efforts consentis pour atteindre ce niveau ont coûté cher : l'Autrichien a été gravement blessé au poignet et son retour commence à se faire long... Depuis un an, il cherche le chemin de son meilleur niveau et donne récemment des signes positifs.

De retour à la compétition depuis à peu près un an, Dominic Thiem a bien du mal à enchaîner les victoires. En fin de saison, il avait pourtant réussi à faire monter son niveau avant de rechuter en 2023. Ces derniers mois, l'Autrichien n'a pas connu de grands succès et sa situation devenait inquiétante à quelques semaines de Roland-Garros. De retour sur terre battue, il vient de marquer les points nécessaires pour refaire une incursion dans le top 100, suffisant pour valider sa place à Paris.

Des efforts récompensés

Depuis le début de la saison jusqu'à Estoril la semaine dernière, Dominic Thiem n'avait réussi qu'à accrocher une victoire sur le circuit ATP. A 29 ans, il est forcément plus dur de faire son retour au haut niveau mais l'Autrichien a fait une belle semaine avant de perdre en quarts de finale. A Monte-Carlo, il a regagné un match pour la première fois en Masters 1000 depuis Rome en 2021. La semaine prochaine, date du cut pour le grand tableau de Roland-Garros, il sera 98ème mondial et aura bien son ticket sans wild card qu'il n'aurait peut-être pas obtenue !

Invité à Indian Wells, Dominic Thiem prêt pour le grand retour ? https://t.co/C2lBxp1Aog pic.twitter.com/KYxxf2ScIo — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Au bord du gouffre

S'il est encore loin de son meilleur niveau, Dominic Thiem a tout de même montré de belles choses dernièrement. L'Autrichien a totalement perdu confiance et il explique qu'il n'était pas loin de céder. « J'ai failli perdre complètement espoir, en fait, à un niveau superficiel, je dirais que je l'ai perdu. Mais au fond de moi, j'ai gardé une petite lumière, un feu intérieur qui m'a fait croire en moi et m'a donné envie de faire plus d'efforts » confiait-il en conférence de presse mercredi.

Encore loin du meilleur niveau

Plus le temps passe, plus il paraît difficile de voir Dominic Thiem retrouver un jour le niveau qu'il avait atteint il y a encore peu de temps. A l'aise aussi bien sur terre que sur dur, l'Autrichien n'a rien pu faire mercredi face au jeune Holger Rune, bientôt 20 ans. Mais il a pu avoir un aperçu de ce qu'il faut faire pour arriver à rivaliser à nouveau avec les meilleurs mondiaux. La route est longue, certes, mais il est sur la bonne voie.