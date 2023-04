Délocalisation, calendrier... Le tournoi de Monte-Carlo est-il bien placé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première grande étape de la saison sur terre battue, le tournoi de Monte-Carlo est logiquement un rendez-vous incontournable. L'année 2023 n'a pas été gâtée puisque beaucoup de joueurs annoncent leur retrait du tournoi jour après jour. Mais c'est un bien plus grand risque que court le Masters 1000 en réalité : à l'avenir, celui-ci pourrait perdre son statut voire être remplacé par un autre.

Alors qu'il s'agit de l'un des plus vieux tournois du monde et d'une compétition très appréciée par les joueurs et les fans, le tournoi de Monte-Carlo pourrait finir par perdre ses privilèges. Les organisateurs ont déjà dû se battre par le passé pour conserver leur statut et la question pourrait à nouveau se poser par rapport à la réforme de l'ATP sur les Masters 1000 en cours.

Nouvelle réforme, impossible à mettre en place ?

Bien plus prestigieux que leurs camarades, les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami vont avoir de la compagnie à partir de 2023. En effet, il s'agissait avant des deux plus grands tournois de cette catégorie en raison du nombre de joueurs présents. Mais cette année, Madrid et Rome vont suivre le mouvement, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes, ainsi que Shanghai côté ATP. Les tournois vont donc prendre plus de place dans le calendrier, 10 jours à peu près chacun pour le grand tableau. Mais à Monte-Carlo, il semble bien impossible de faire les hommes et les femmes dans ce même tournoi. La réforme sera donc difficile à établir sur le Rocher...

Un enchaînement trop rapide ?

Avec Indian Wells et Miami à la suite, le mois de mars est déjà bien pris. Mais ce qui étonne surtout ces derniers temps, c'est la proximité du tournoi de Monte-Carlo dans le temps avec la fin du tournoi floridien. Il y a 30 ans, il y avait jusqu'à 4 semaines entre la fin de Miami et le début de Monte-Carlo. De nos jours, l'écart est seulement d'une semaine, ce qui laisse peu de temps aux joueurs blessés lors de la tournée américaine pour récupérer à temps. Voilà peut-être l'une des raisons de ces nombreux forfaits...

Une bagarre à prévoir ?

Déjà visé par un reclassement en 2007, les joueurs avaient pris la défense du tournoi aux côtés des organisateurs puisque ce Masters 1000 reste très apprécié. En revanche, il en faudra peut-être plus prochainement pour éviter une catastrophe. Monte-Carlo comme Paris-Bercy sont vraiment sous la menace de cette nouvelle réforme. D'autant plus qu'à partir de 2025, le Masters 1000 du Canada et celui de Cincinnati suivront également le mouvement...