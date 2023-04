Nadal, Alcaraz... C'est l'hécatombe à Monte-Carlo !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue, le Masters 1000 de Monte-Carlo prévu à partir du week-end prochain, vient de connaître ses premiers forfaits. Et malheureusement pour l'organisation du tournoi comme pour le public, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal ne seront pas de la partie. C'est un énorme coup dur alors que l'on pensait enfin voir les deux meilleurs joueurs du monde en confrontation directe pour la place de numéro 1 mondial.

Quelle immense déception ! Même si l'on pouvait craindre une mauvaise nouvelle au vu des dernières informations, on ne s'attendait pas à autant d'un seul coup. Promis à un casting exceptionnel pour cette année, le tournoi de Monte-Carlo déchante complètement à seulement quelques jours du début du grand tableau. On s'attendait à voir le retour de Rafael Nadal en compétition et à un potentiel duel Djokovic-Alcaraz, il n'en sera rien.

Forfaits en pagaille

C'est à la mi-journée ce mardi que l'information à propos du joueur de 36 ans est tombée. Sauf qu'en quelques minutes, deux autres forfaits de taille se sont enchaînés : ceux de Carlos Alcaraz et du Canadien Félix Auger-Aliassime, 7ème mondial. La première partie de la saison avait déjà causé quelques dégâts parmi le top 50 mondial mais ces blessures viendront forcément affaiblir le tableau...

Retour repoussé pour Nadal

« Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties et je vais continuer ma préparation en espérant revenir bientôt. » C'est le message qu'a posté Rafael Nadal ce mardi. Le Majorquin a souvent partagé des vidéos de son entraînement sur les réseaux sociaux ces dernières semaines et il était même le premier inscrit sur la liste de Monte-Carlo. Mais il connaît son corps mieux que personne et a décidé de repousser son retour à la compétition. Sera-t-il prêt pour Barcelone (17 avril), prochain tournoi prévu dans son calendrier ? Pas moyen de savoir pour l'instant puisqu'il n'a pas donné de date.

Inquiétude pour Alcaraz