Roland-Garros : Nadal-Djokovic, il relance le bras de fer

Ce jeudi, Rafael Nadal a officiellement annoncé son forfait pour l’édition 2023 de Roland-Garros. Référence ultime sur terre-battue, l’Espagnol a toujours écœuré ses adversaires sur cette surface. Daniil Medvedev, actuellement engagé pour les demi-finales du tournoi de Rome, s’est tenté à une audacieuse comparaison entre les performances de Novak Djokovic à l’Open d’Australie et celles de Nadal à Roland-Garros.

22. C’est actuellement le nombre de Grands-Chelems remportés par Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui se tiennent pour le moment sur un pied d’égalité. Parmi leurs immenses palmarès, deux tournois majeurs se distinguent pour les deux champions. L’Open d’Australie pour le Serbe, 10 fois vainqueur à Melbourne, et évidemment Roland-Garros pour l’Espagnol, qui l’a remporté à 14 reprises.

Roland-Garros à genoux devant Nadal, l’Espagnol sait comment s’y prendre https://t.co/fH6Ofvv7I6 pic.twitter.com/1SmTJpjoLS — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Nadal-Djokovic : Un duel entre Roland-Garros et l’Open d’Australie

Actuellement présent sur le tournoi de Rome, Daniil Medvedev s’est exprimé sur cette domination incessante de Rafael Nadal et de Novak Djokovic à Melbourne et à Paris. « Je pense que Novak a gagné l’Australie, quoi, neuf fois, dix cette année. Pourtant, Rafa en a gagné 14. Peut‐être que Novak, s’il gagne 14 fois en Australie, nous aurons plus de discussions (sourire). Pour l’instant, Rafa sur la terre battue en général, mais surtout à Roland Garros, est tout simplement irréel » , déclare le Russe dans des propos relayés par WeLoveTennis .

Medvedev l’affirme, « pas de comparaison » possible pour les performances de Nadal à Paris