Roland-Garros : Les hommages se multiplient déjà pour Nadal

C'est un immense tremblement de terre qui a touché Roland-Garros jeudi dans l'après-midi. Rafael Nadal a annoncé lors d'une conférence de presse tenue dans son académie qu'il ne pourrait pas prendre part à l'édition 2023, toujours pas guéri de sa blessure. Le Majorquin va louper le rendez-vous parisien pour la première fois depuis 2004, un véritable raz-de-marée pour celui qui s'est imposé 14 fois. Il a aussi confié qu'il veut terminer sa carrière sur le court mais que 2024 serait sa dernière année.

En délicatesse avec son physique depuis sa blessure au psoas à l'Open d'Australie, Rafael Nadal a tout fait pour tenter de revenir pour Roland-Garros. Le Majorquin, pas encore remis, a préféré renoncer au plus grand tournoi de sa carrière sans donner pour le moment de date de retour. Le plus grand champion de l'histoire du tennis sur terre battue laisse derrière lui une édition 2023 plus ouverte que jamais.

Une terrible décision

En déclarant forfait pour Roland-Garros pour la première fois depuis 2004, Rafael Nadal a certainement pris l'une des décisions les plus difficiles de sa carrière. S'il a promis qu'il serait de retour l'année prochaine, il était impossible de ne pas s'attarder sur cet événement. « A cet instant, je pense d’abord à lui et j’imagine la douleur et la tristesse qu’il doit ressentir après avoir dû prendre une telle décision. Cela a dû être un véritable crève‐cœur » a commenté Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi de Roland-Garros.

Retour espéré au plus haut niveau

C'est la première fois que Rafael Nadal évoque clairement une date pour la fin de sa carrière sportive. Pour lui, il n'y a désormais plus de doutes : 2024 sera sa dernière année sur le circuit professionnel. A bientôt 37 ans, il est en galère constante depuis presque un an, le moment pour lui d'arrêter. Mais il attend encore un ultime combat... « C’est très douloureux et triste pour tout le monde que tu ne puisses pas être à Roland Garros ou jouer plus cette année. Mais j’espère que 2024 soit une grande saison pour toi et que tu pourras dire au revoir comme un grand champion que tu es ! » a réagi son jeune compatriote espagnol, Carlos Alcaraz.

